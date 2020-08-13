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鄭照新控NCC黑手伸入高雄地方台　陳其邁陣營反控是黑函

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-13 21:38:17

▲陳其邁競選團隊發言人林智鴻說，沒有署名的文宣，無論是紙本或影片，在法律的規定裡面就是屬於黑函，國民黨是「打人喊救人，做賊喊抓賊」。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.13）
▲陳其邁競選團隊發言人林智鴻說，沒有署名的文宣，無論是紙本或影片，在法律的規定裡面就是屬於黑函，國民黨是「打人喊救人，做賊喊抓賊」。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.13）

對於李眉蓁競選團隊發言人鄭照新指控「NCC黑手伸入高雄地方台，要求下架李眉蓁的競選廣告」，是壓制言論自由，對此陳其邁競選團隊總幹事趙天麟嚴正駁斥，該支廣告未署名，且內容採影射方式攻擊陳其邁，顯然違反選罷法，競選團隊依法向主管機關檢舉。

李眉蓁競選團隊發言人鄭照新表示，總部工作人員接到廠商電話，告知高雄三家地方台分別接到NCC電話，表示李眉蓁一支競選廣告「不宜」，強力要求下架，但這支廣告全程都是客觀新聞畫面，哪裡「不宜」？陳其邁候選人自豪擔任過副院長的「中央協調能力」，居然是發揮在扭曲NCC功能，成為助選打手、言論壓制者嗎？昨天還在撐香港言論自由，今天卻成言論自由壓制者，NCC越線介入選戰公平性的做法陳其邁總部到底知不知情？

趙天麟強調，鄭照新臉書提供的影片內容，沒有任何刊登者資訊，內容也在未有證據的情況下，意圖影射陳其邁操守，使選民產生不信任感，明顯違反公職人員選舉罷免法第51條及第104條規定。

趙天麟指出，競選團隊發現這隻影片的第一時間，便依法向主管機關進行檢舉，希望找出幕後主使者，一切依據法令端正選風；反倒是鄭照新在臉書上主動坦承國民黨就是影片製作者，卻還裝成一幅受害者模樣，今（13）日下午榮譽主委管碧玲、發言人黃文益就已前往地檢署提告，以正視聽。

陳其邁競選團隊發言人林智鴻也說，國民黨是「打人喊救人，做賊喊抓賊」，沒有署名的文宣，無論是紙本或影片，本來在法律的規定裡面就是屬於黑函，國民黨還這樣大言不慚說被打壓、被施壓，真的是非常丟臉，請國民黨不要低估高雄人的智慧，相信高雄人一定會用選票教訓國民黨。

關鍵字

鄭照新 陳其邁 林智鴻 趙天麟 李眉蓁

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