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中捷綠線延伸大坑　莊競程：全台第一搭捷運登山步道

記者柳榮俊/綜合報導
calendar_today2020-08-14 16:40:00

▲立委莊競程邀交通部長林佳龍會勘捷運綠線延伸與郵政事業用地做為停車場的規劃(圖／柳榮俊攝2020.8.14)
▲立委莊競程邀交通部長林佳龍會勘捷運綠線延伸與郵政事業用地做為停車場的規劃(圖／柳榮俊攝2020.8.14)
台中捷運綠線向北延伸到大坑，地方希望延伸段儘速動工，立委莊競程今(14)日邀交通部長林佳龍前來會勘捷運綠線延伸與郵政事業用地做為停車場的規劃。

林佳龍說，台中捷運綠線已經通過要延伸往北到大坑、往南延伸彰化市，將使捷運綠線未來串連高鐵及台鐵的山海線，讓喜歡登山的朋友直接搭捷運到大坑登山步道，這也是全台灣第一個搭捷運到登山步道的路線。

林佳龍表示，地方的觀光透過捷運的串聯，可以帶動未來觀光產業的發展，過去他也常到大坑登山，其中9號、10號步道是交通部所補助興建的步道，未來也會投入更多的資源，讓大坑與新社串連山城，打造台灣國家級的步道，他感謝立委莊競程所安排的會勘。

莊競程指出，疫後新生活帶動國內旅遊風潮，大坑是台中知名觀光景點，捷運綠線將於今年底通車營運，捷運綠線延伸可帶動大坑地區觀光動能，紓解車潮、解決交通壅塞及停車問題，地方希望延伸段儘速動工。

曾朝榮建議，位在經補庫對面，9號登山步道入口旁的郵局，自921地震閒置荒廢迄今，雜草叢生，影響環境景觀，希望整體規劃促進地方發展。

林佳龍指出，捷運綠線通車後將會有更多人潮，也爭取以中華郵政所屬的土地作為停車場用地，目前也已同意來規劃提供停車場設施；他說，未來在這裡可配合當地的假日市集及特有的農產品，讓登山客及觀光人潮作為產銷採買之處，以期帶動觀光與產業發展。

交通部鐵道局說明，台中捷運烏日文心北屯延伸線辦理情形，有關「北屯—大坑」延伸段，路線以G3站為起點，向東沿松竹路延伸至大坑經補庫G1站，路線長2.49公里，新設2處車站，總經費77.69億元。

鐵道局說，台中市政府提送烏日文心北屯延伸線可行性研究報告，路線係由烏日文心北屯線往兩端延伸，分為「北屯-大坑」段及「烏日-彰化」段。

該案經交通部召開3次捷運審查委員會審查修正後通過，後續將由台中市政府依據委員會意見修正報告送交通部，交通部將儘速函送行政院核定，俾加速後續推動進程。

關鍵字

莊競程 登山步道 林佳龍 大坑登山 台中捷運綠線

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