中捷綠線延伸大坑　莊競程：全台第一搭捷運登山步道

林佳龍說，台中捷運綠線已經通過要延伸往北到大坑、往南延伸彰化市，將使捷運綠線未來串連高鐵及台鐵的山海線，讓喜歡登山的朋友直接搭捷運到大坑登山步道，這也是全台灣第一個搭捷運到登山步道的路線。
林佳龍表示，地方的觀光透過捷運的串聯，可以帶動未來觀光產業的發展，過去他也常到大坑登山，其中9號、10號步道是交通部所補助興建的步道，未來也會投入更多的資源，讓大坑與新社串連山城，打造台灣國家級的步道，他感謝立委莊競程所安排的會勘。
莊競程指出，疫後新生活帶動國內旅遊風潮，大坑是台中知名觀光景點，捷運綠線將於今年底通車營運，捷運綠線延伸可帶動大坑地區觀光動能，紓解車潮、解決交通壅塞及停車問題，地方希望延伸段儘速動工。
曾朝榮建議，位在經補庫對面，9號登山步道入口旁的郵局，自921地震閒置荒廢迄今，雜草叢生，影響環境景觀，希望整體規劃促進地方發展。
林佳龍指出，捷運綠線通車後將會有更多人潮，也爭取以中華郵政所屬的土地作為停車場用地，目前也已同意來規劃提供停車場設施；他說，未來在這裡可配合當地的假日市集及特有的農產品，讓登山客及觀光人潮作為產銷採買之處，以期帶動觀光與產業發展。
交通部鐵道局說明，台中捷運烏日文心北屯延伸線辦理情形，有關「北屯—大坑」延伸段，路線以G3站為起點，向東沿松竹路延伸至大坑經補庫G1站，路線長2.49公里，新設2處車站，總經費77.69億元。
鐵道局說，台中市政府提送烏日文心北屯延伸線可行性研究報告，路線係由烏日文心北屯線往兩端延伸，分為「北屯-大坑」段及「烏日-彰化」段。
該案經交通部召開3次捷運審查委員會審查修正後通過，後續將由台中市政府依據委員會意見修正報告送交通部，交通部將儘速函送行政院核定，俾加速後續推動進程。