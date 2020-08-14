彰化口罩大廠醫材口罩遭仿冒　呼籲民眾別受騙

在疫情升溫下，口罩需求再度湧現，市面上也充斥仿冒國家口罩隊出產的偽劣口罩，有些販售偽劣口罩的不肖業者訂的售價，甚至比正牌廠商還高，「國家口罩隊」彰化華新醫材集團人員發現後，已報警處理，法務部、刑事局、衛福部、經濟部、關務署等單位開會，將追查仿冒口罩的來源並依法究辦。

▲華新醫材集團董事長鄭永柱出面控訴，市面流竄散裝標榜華新出品的劣質口罩，已向相關單位反映。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.14）

中央疫情指揮中心宣布將恢復8大場所須配戴口罩的規定，讓前陣子得到舒緩的搶購口罩亂象又開始，甚至還出現仿冒品，彰化口罩大廠華新今出面控訴，市面流竄散裝標榜華新出品的劣質口罩，已向相關單位反映。

鄭永柱說，因假冒的偽劣MIT口罩問題太嚴重，已與法務部、刑事局、衛福部、經濟部、關務署等單位開會研擬對策，對於不肖業者將在蒐證後直接提告，同時建議消費者選購醫療口罩時認清有標註生產日期、生產批號、醫字號及完整盒裝包裝的產品。

▲法令規定醫用口罩應有三層，第一層吸水、第二層溶噴布，第三層防水，少一層都不行。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.14）

華新醫材集團在南投等縣市一些藥局發現標示華新兒童口罩，每包50入售價430元，實際上，華新兒童平面口罩50入350元，而且盒裝，絕不用塑膠袋散裝

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鄭永柱說，惡質廠商仿冒華新商品，品質低劣就算了，竟還賣得比正版貴，還是散裝沒有盒子，希望消費者眼睛睜大，不要受騙。

鄭永柱指出，事實上賣袋裝口罩不符合藥事法及商標法等規定，目前已將掌握的相關證據，交給標檢局、食藥署以及工業局等單位，希望能遏止歪風，而民眾若發現有藥局或廠商販售仿冒口罩，能將樣品、發票、外盒及購買地點等，提供給警方，別讓這些惡劣廠商逍遙法外。

▲鄭永柱說，因假冒的偽劣MIT口罩問題太嚴重，已與法務部、刑事局、衛福部、經濟部、關務署等單位開會研擬對策。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.14）

鄭永柱說明，法令規定醫用口罩應有三層，第一層吸水、第二層溶噴布，第三層防水，少一層都不行，民眾購買口罩時應注意外包裝完整，醫用口罩是否符合規格，若只有兩層就是一般紙口罩。

鄭永柱強調，醫療口罩都必須有醫字號，該公司由政府許可的字號為「衛署醫器製字第002459號」，醫字號取得不易，審核嚴格，取得醫字號，衛生機關也不定時抽查，消費者要分辨是否為醫療口罩，首先就要認清有無醫字號。