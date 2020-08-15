🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

影／新生說明會　大葉大學準備八樣禮物送新生

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-15 17:10:00

▲大葉大學舉辦新生說明會，藥保系展示一系列產學研發成果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
▲大葉大學舉辦新生說明會，藥保系展示一系列產學研發成果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
歡迎大學新鮮人加入，大葉大學今（15）日舉辦新生說明會，企業管理學系為新生準備了八樣禮物，祝福他們擁有四面八方的人脈、四通八達的學識。

藥用植物與保健學系準備了一系列產學研發成果讓家長及新生品嘗，食品暨應用生物科技學系則介紹系上多元的職涯發展，讓新生認識未來出路。

▲大葉大學學長姐喜迎新生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
▲大葉大學學長姐喜迎新生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
企業管理學系主任曾清枝指出，系上熱情迎接新生加入，準備了八樣見面禮，「杯子」提醒學生把過去放空，融入新的環境，讓自己歸零才能學習到更多，「圓扇」希望他們能丟掉以前的壞習慣，迎向圓滿的未來，「學習手冊」培養專業力。

▲大葉大學藥保系主任梁志欽(左)請家長學生品嘗蟲草咖啡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
▲大葉大學藥保系主任梁志欽(左)請家長學生品嘗蟲草咖啡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
「大葉文昌筆」代表學習成就佳，「面紙」則是擦拭自己付出的汗水，也別忘了關懷身邊的人，幫別人擦淚，「文件夾」讓學生收藏夢想，努力實踐，「袋子」期許他們大學四年滿載而歸，其中最特別的是林孟儀老師帶領學生折的「星星」，象徵老師帶學生、學長姊帶學弟妹的師徒傳承，祝福新生成為耀眼的明日之星。

▲家長品嘗大葉大學藥保系準備的產品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
▲家長品嘗大葉大學藥保系準備的產品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
藥用植物與保健學系主任梁志欽表示，大葉大學秉持「師徒傳承、產學攜手、國際接軌、成就好業」四大治學方向，連續12年榮獲教育部教學卓越及高教深耕計畫獎助，藥保系以中藥保健與美粧應用為特色，不只是培育專業人才，更協助廠商開發產品，學生在學期間就能跟隨老師參與產學計畫，接軌產業。

新生說明會展示的研發成果包括何偉真老師與蔡仁傑老師的黑蒜、李柏憲老師的印加果油佐法式麵包、張淑微老師的紅棗脆片，以及他的蟲草咖啡，讓家長與學生認識藥保系藥用保健、食藥同源、產品開發，以及德國師徒制的教育特色。

▲大葉大學企業管理學系為新生準備了八樣禮物迎新生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
▲大葉大學企業管理學系為新生準備了八樣禮物迎新生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）
食品暨應用生物科技學系教授李世傑說，系上擁有金牌設備、金牌師資、金牌課程，並設置有符合勞動部製茶技術丙級技術士考場標準的「製茶技術暨產品研發基地」，以德國師徒制輔導學生結合理論與實務，並報考食品安全相關證照，提升就業力，畢業生不論是繼續升學還是投入產業，都表現優異，神農獎得主王益豐、鄭育松等人都是系上的傑出校友。

 

關鍵字

新生說明會 蟲草咖啡 製茶技術 文昌筆 汗水 大學新鮮人

NOW民調中心

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

王子復仇2年不晚　陳其邁宣佈勝選

王子復仇2年不晚　陳其邁宣佈勝選

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽