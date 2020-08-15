🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

黃金博物館首推「戶外實境」解謎遊戲　參加還可抽Switch

記者宋原彰/新北報導
calendar_today2020-08-15 22:00:00

▲新北市立黃金博物館今年首推戶外實境解謎遊戲活動「散花仔－盜金行動」。（圖／黃金博物館提供）
▲新北市立黃金博物館今年首推戶外實境解謎遊戲活動「散花仔－盜金行動」。（圖／黃金博物館提供）
新北市立黃金博物館今年首推戶外實境解謎遊戲活動「散花仔－盜金行動」，滿足喜愛戶外運動、冒險解謎的民眾活動即日起開放線上報名，名額有限，歡迎大朋友、小朋友在涼爽的秋季週末與中秋連假期間攜手共同探索金瓜石獨特的煉金人文歷史！

館長王錦華表示，博物館這次推出實境解謎遊戲，結合「實境解謎、AR擴增實境、真人RPG」等三大趣味元素，邀請民眾化身遊戲玩家，自主探索礦山，尋找暗藏的謎題，穿梭在山城，進行遊戲的同時還可欣賞金瓜石美景。每個關卡還有真人扮演關主與民眾互動，如果是喜歡刺激、享受推理解謎的遊戲狂熱者，冒險犯難場「散花仔－盜金行動」會是最佳選擇另外也推薦新手玩家或是親子同遊，輕鬆遊樂場「小小煉金術師的考驗」則是最好的體驗。無論屬於何種玩家，都能在解謎遊戲過程中，享受大自然、AR科技及金瓜石歷史文化的獨家樂趣。

遊戲劇情的時間設定在二戰後臺灣光復初期，原本在日本礦業株式會社工作、靠開採金瓜石礦石維生的礦工，因為失去了賴以為生的工作，迫於無奈只好當起「散花仔」，在礦坑盜採金礦換取微薄的金錢實境解謎遊戲透過散花仔的角度，盜採金礦後如何躲避保警，讓民眾體驗當時金瓜石的人文歷史。

遊戲可以自由組隊，無論是習慣一人制霸全場、還是喜歡多人同心協力，都可以自由報名參加。除了闖關紀念品外，還有計時排名賽的豐厚獎品等著民眾挑戰，除此之外，超過350項好禮週週抽，最大獎項為Switch+健身環，還有遊樂園門票、知名Buffet餐券等。有興趣的民眾快揪身邊的親朋好友一起來黃金博物館，來場智力與體力的實境解謎挑戰賽吧！

關鍵字

礦山 AR擴增實境 黃金博物館 戶外實境解謎遊戲 金瓜石

NOW民調中心

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

王子復仇2年不晚　陳其邁宣佈勝選

王子復仇2年不晚　陳其邁宣佈勝選

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽