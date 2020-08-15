黃金博物館首推「戶外實境」解謎遊戲　參加還可抽Switch

館長王錦華表示，博物館這次推出實境解謎遊戲，結合「實境解謎、AR擴增實境、真人RPG」等三大趣味元素，邀請民眾化身遊戲玩家，自主探索礦山，尋找暗藏的謎題，穿梭在山城，進行遊戲的同時還可欣賞金瓜石美景。每個關卡還有真人扮演關主與民眾互動，如果是喜歡刺激、享受推理解謎的遊戲狂熱者，冒險犯難場「散花仔－盜金行動」會是最佳選擇﹔另外也推薦新手玩家或是親子同遊，輕鬆遊樂場「小小煉金術師的考驗」則是最好的體驗。無論屬於何種玩家，都能在解謎遊戲過程中，享受大自然、AR科技及金瓜石歷史文化的獨家樂趣。
遊戲劇情的時間設定在二戰後臺灣光復初期，原本在日本礦業株式會社工作、靠開採金瓜石礦石維生的礦工，因為失去了賴以為生的工作，迫於無奈只好當起「散花仔」，在礦坑盜採金礦換取微薄的金錢﹔實境解謎遊戲透過散花仔的角度，盜採金礦後如何躲避保警，讓民眾體驗當時金瓜石的人文歷史。
遊戲可以自由組隊，無論是習慣一人制霸全場、還是喜歡多人同心協力，都可以自由報名參加。除了闖關紀念品外，還有計時排名賽的豐厚獎品等著民眾挑戰，除此之外，超過350項好禮週週抽，最大獎項為Switch+健身環，還有遊樂園門票、知名Buffet餐券等。有興趣的民眾快揪身邊的親朋好友一起來黃金博物館，來場智力與體力的實境解謎挑戰賽吧！