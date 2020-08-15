影／北貢寮、中王功、南墾丁　王功漁火節絢麗登場

名列台灣年度三大海洋活動盛事的彰化縣王功漁火節，今（15）日熱鬧開幕，開幕前1小時千份炸雞排、茶葉蛋分送一空，「王功光影燈季」今年以「海洋」為主題，光影燈季每日晚上6點30分至到10點，亮到9月13日，縣政府歡迎民眾到王功漁港區欣賞營造璀璨光影藝術。

祥獅瑞獻揭開系列活動序幕，縣長王惠美說，今年王功漁火節好康特別多，福海宮媽祖很靈感，同意讓信徒躦轎腳，15、16日兩天擲得聖筊次數前四名的民眾可獲500至2000元王功美食消費券和海牛體驗券兩張，到美食街消費200元有雙重幸運，先在現場刮刮樂，晚上參加抽獎，消費滿500元上網登錄彰化縣振興券三倍GO。

▲今年烤蚵廊道從100公尺擴大到700公尺，王功的珍珠蚵雖小，但是有彈性，非常好吃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）

有「北貢寮、中王功、南墾丁」稱號的王功漁火節，今年邁入第16年，系列活動包括祈福嘉年華、海洋音樂會、絢麗煙火秀、千人烤蚵趣、樂活輕旅行、王功光影燈季及刮刮樂雙重送等7大主軸，活動，今年特別結合農漁牧規劃7條休閒路線，希望透過輕旅行、深度旅行，把地方的好、地方的美推展出去。

王惠美表示，去年王功烤蚵活動就很受歡迎，今年烤蚵廊道從100公尺擴大到700公尺，共分為18梯次，每一梯次有35個家庭，報名可說是秒殺。王功的珍珠蚵與別的地方不一樣，漲潮時會吃浮游生物，退潮時就會曬太陽，珍珠蚵雖小，但是有彈性，非常好吃。

▲今年以「海洋」為主題，光影燈季每日晚上6點30分至到10點，亮到9月13日，縣政府歡迎民眾到王功漁港區欣賞營造璀璨光影藝術。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）

為了帶動王功漁港區夜間觀光，讓遊客能從音樂、海洋、美食、煙火中找樂子，王功漁港今年以「搖滾海洋」和「海洋新世界」為活動意象，王者之弓橋上的布燈色彩奔放，展現王者朝氣；漁港區周邊布景是奇幻海底世界，給遊客最有趣的海底想像，漁港路鄰近接駁站設有「逐浪波光漁火」，全長31公尺，烘托出王功漁火節的熱力四射景象。

▲四大展區在彰化縣王功漁港、漁港路、王功橋及福海宮等4區布置光環境，上萬個LED燈。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.15）

王功漁火節今年以海洋為主要意象，有七大主題、四大展區在彰化縣王功漁港、漁港路、王功橋及福海宮等4區布置光環境，上萬個LED燈今天到9月13日，每天晚上6點30分亮燈到10點，平日沒管制交通，歡迎民眾前往遊賞。