高雄市長補選陳其邁一路領先　大贏李眉蓁42萬票

根據高雄市選舉委員會統計，今天的投票率僅41.83%，創下歷年市長選舉新低，也比罷韓投票率42.14%低﹔陳其邁2018年與韓國瑜對決時，陳的得票數為74萬2239票。
陳其邁的得票數為67萬1804票，李眉蓁24萬8478票、吳益政3萬8960票，這次選舉人數是230萬1597人，全市38個行政區總計1823個投開票所，選舉人數以鳳山區29萬4369人最多，最少選舉人數的行政區是茂林區﹔首投市長選票有5萬5187人，中央選舉委員會將於21日公告當選人名單，陳其邁將接手本屆市長剩餘的任期約2年4個月。
值得注意的是有「高雄章魚哥」之稱的正義里在開票一小時後情勢底定，開票結果顯示，民進黨候選人陳其邁得票，數807票，國民黨籍候選人李眉蓁268票，陳的得票率約7成。
開票才不到1小時，陳其邁的得票數超過51.4萬票，大贏藍、白陣營候選人李眉蓁、按照高雄市選舉委員會預估今日的投票率41.83%計算，陳其邁只要跨過52萬票的過半選票門檻，就篤定當選高雄市長，而當選票尚未開完吳益政與李眉蓁即先後發表敗選感言，並向陳其邁祝賀當選。
陳其邁的支持者從下午3點起陸續湧入競總，下午4點投票結束，陳其邁的支持者穿雨衣、撐雨傘，不畏風雨看著舞台前方的電視開票，陳其邁也在民眾黨候選人吳益政、國民黨李眉蓁都開過記者會後宣布當選，隨後站上競選總部演講台發表當選感言。