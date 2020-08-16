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拜好兄弟要注意　千萬別在屋內拜以免請入家門

記者康子仁/綜合報導
calendar_today2020-08-16 10:35:15

▲雲通居士表示，中元普渡千萬不能在家裡拜，一定要在外面或是馬路旁，不然等於請好兄弟入家門。(圖/記者康子仁攝)　
▲雲通居士表示，中元普渡千萬不能在家裡拜，一定要在外面或是馬路旁，不然等於請好兄弟入家門。(圖/記者康子仁攝)　
俗稱鬼月的民俗月即將到來，許多人都會利用中元普渡祭拜好兄弟，精通命理的雲通居士提醒，拜好兄弟千萬不能在家裡拜，否則等於請好兄弟入家門；拜好兄弟要用熟食或糕餅罐頭，香蕉、李子、梨子三種水果也不可合拜祖先或好兄弟，因為諧音是「招你來」。

雲通居士解釋，中元普渡的習俗起源於1500年前，南北朝南梁國武帝大力推廣佛教盂蘭節"解救倒懸祖先"，加上道教地官大帝(全稱中元二品七炁赦罪地官洞靈清虛大帝青靈帝君)於農曆7月15壽誕，故簡稱中元節，人們祈求掌管地獄的地官大帝於大喜之日大赦，才有開鬼門關典故，再加上佛教盂蘭節供養祖先，預防被搶食，所以要先餵飽好兄弟，形成普渡習俗，佛道兩教融合成「中元普渡」。

雲通居士說，中元普渡千萬不能在家裡拜，一定要在外面或是馬路旁，不然等於請好兄弟入家門，而且拜拜時不要說自己的姓名尤其生辰，自稱要說「贊普人」。

中元普渡當天，必備供品及金紙，上午先賀壽拜神，祈求地官大帝或菩薩赦罪予祖先，讓先人修道有成或早日轉世，並且向地官大帝或菩薩懺悔己過並祈福家人平安，下午則是祭拜祖先與地基主，最後再前往祭拜好兄弟。

 

▲拜地官大帝用天金（左），
▲拜地官大帝用天金（左）， 拜眾神明用太極金。(圖/記者康子仁攝)
雲通居士強調，不同祭祀對象要用不同的紙錢，拜地官大帝要用天金，拜眾神明用太極金等金紙，祖先和地基主則用刈金和福金，好兄弟要用經衣、小銀，燒化時記得要從大到小。

 

▲拜好兄弟用巾衣(上)和小銀(下)這兩樣。(圖/記者康子仁攝)
▲拜好兄弟用巾衣(上)和小銀(下)這兩樣。(圖/記者康子仁攝)
雲通居士提醒，拜好兄弟要用熟食或糕餅罐頭，拜祖先用7道或12道菜加上一湯一飯，最重要的是，香蕉、李子、梨子3種水果不可合拜祖先或好兄弟，因為諧音是「招你來」。

許多人也會利用中元普渡向鬼求偏財，雲通居士認為，這是可以的，尤其7月效果特別好，但應由正宗的法師辦理，非不得己盡量避免，若是由非專業人士自求更危險，應向地官大帝或菩薩祈求。

 

關鍵字

地官大帝 鬼月 盂蘭節 中元普渡 好兄弟

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