陳其邁還沒上任　議長先來下馬威

高雄市長補選由陳其邁勝出，由於補選市長投票率為41.83%，儘管陳其邁拿下七成得票率，仍創下縣市合併後市長得票數最低紀錄，國民黨籍議長曾麗燕表示，外界質疑陳其邁的民意代表性，希望陳其邁市長聆聽地方心聲，尊重議會的民意代表性。
曾麗燕指出，陳其邁上任後第一個重任就是籌編110年地方總預算案，但他久居中央要職，能否掌握地方民意與建設的需求，令人質疑；曾麗燕強調，站在議會立場，為捍衛市民福祉，議會應不分黨派，堅守議員職權，發揮監督力量，促進高雄的進步，她建議陳其邁努力做好「功課」，接受議員的質詢與監督，議會一定會強力監督新的市府團隊。
對此陳其邁表示，市民在8月15日投票選出新的市長人選，也許大家有不同的支持對象以及黨派的考量，但這些都已經過去，假如市府努力、認真做事讓城市大邁進，他有信心能夠不分黨派獲得議會的支持，並會用謙虛、柔軟的態度來面對議會質詢。
陳其邁並指出，他也有很長一段時間是擔任民意代表，議員反映地方意見，有時候是超越黨派，所以他也會鼓勵局處首長多聽議員質詢的意見，因為議員也代表民意，相信只要認真做事，未來溝通協調的部分會比過去更加順暢。
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