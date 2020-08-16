🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

陳其邁還沒上任　議長先來下馬威

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-16 15:32:24

▲高雄市議會議長曾麗燕表示，議會一定會強力監督新的市府團隊。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市議會議長曾麗燕表示，議會一定會強力監督新的市府團隊。（圖／記者鄭婷襄攝）
8月15日高雄市長補選投票，民進黨陳其邁當選補選市長，議長曾麗燕今（16）日指出，陳其邁創下縣市合併後歷任巿長投票率及得票數雙低紀錄，當選的民意代表性恐有不足，議會將發揮監督力量，絕不讓高雄走回頭路。

高雄市長補選由陳其邁勝出，由於補選市長投票率為41.83%，儘管陳其邁拿下七成得票率，仍創下縣市合併後市長得票數最低紀錄，國民黨籍議長曾麗燕表示，外界質疑陳其邁的民意代表性，希望陳其邁市長聆聽地方心聲，尊重議會的民意代表性。

曾麗燕指出，陳其邁上任後第一個重任就是籌編110年地方總預算案，但他久居中央要職，能否掌握地方民意與建設的需求，令人質疑；曾麗燕強調，站在議會立場，為捍衛市民福祉，議會應不分黨派，堅守議員職權，發揮監督力量，促進高雄的進步，她建議陳其邁努力做好「功課」，接受議員的質詢與監督，議會一定會強力監督新的市府團隊。

對此陳其邁表示，市民在8月15日投票選出新的市長人選，也許大家有不同的支持對象以及黨派的考量，但這些都已經過去，假如市府努力、認真做事讓城市大邁進，他有信心能夠不分黨派獲得議會的支持，並會用謙虛、柔軟的態度來面對議會質詢。

陳其邁並指出，他也有很長一段時間是擔任民意代表，議員反映地方意見，有時候是超越黨派，所以他也會鼓勵局處首長多聽議員質詢的意見，因為議員也代表民意，相信只要認真做事，未來溝通協調的部分會比過去更加順暢。

關鍵字

陳其邁 110年地方總預算案 高雄市議會 國民黨 曾麗燕

NOW民調中心

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽