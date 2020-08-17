戲偶與釘線畫激盪火花　跨界聯展至八月底

三昧堂總監嚴仁鴻指出，這場首次合作的跨界聯展，三昧堂的戲偶衣服與造型搭配的春仔花飾品，與陳正浩老師釘線畫異曲不同工，卻都源於針線，三者以針線技藝創作出截然不同的藝術作品，三種台灣在地工藝將串起各地的粉絲，創造出豐沛的文化動力。
創意畫家陳正浩的纖維創作（釘線畫），為透過外在而尋找內部形體與色彩，理性的不添加外來的混色，僅以色彩三原色作為構圖的基準，而將任一現實物象純化至其最基本單位，以點、線、面表現出，如此將一最單純元素組合成另一視覺立體空間藝術。
而三昧堂為了此次跨界特展，特別展出「時間女神」與「櫻后」兩大天后級精工作品，皆是與彰化鹿港國寶級春仔花施麗梅大師跨界合作的作品，時間女神身上用了三百朵鳳凰花，櫻后身上則用了三十朵櫻花，皆是施麗梅老師以綉線纏繞在紙板與鐵絲上而成形，製作成本要價不菲。
櫻后的作品在2020年於阿里山賓館首展時大放異彩，喚起了民眾對染病的染井吉野櫻的關注，相關單位也請來樹醫治療，今年櫻花季時櫻后已經開出新芽以及少許櫻花，比起過去幾年沒有任何新芽的病況顯然恢復許多。
「時間女神」則是在2020年被國防部與外交部選中，與另一件三昧堂的官將首戲偶，代表台灣的精工布袋戲、電視布袋戲的霹靂國際多媒體、傳統掌中戲的新興閣掌中劇團，登上敦睦遠航支隊，代表台灣工藝之美遠至帛琉進行文化外交，回台灣之後首度展出。
三昧堂及陳正浩藝術家跨界聯展自8月16日至8月31日在嘉義順利世家美術館（嘉義巿日新街199號）展出，免費參觀採預約制，預約電話05-2226666，歡迎民眾前往參觀及體驗不同藝術型態的呈現。