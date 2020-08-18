中年男自認一尾活龍　健檢「滿江紅」支架手術救一命

55歲陳老闆最近常胸悶、頭暈、呼吸急促，趁著疫情趨緩安排健康檢查，愛抽菸、吃東西不忌口的他，不僅揪出高血脂、糖尿病等慢性疾病，更在醫師的建議下，經轉診至心臟內科，透過冠狀動脈電腦斷層攝影檢查發現「左前降支冠狀動脈」嚴重阻塞。

亞洲大學附屬醫院家醫科主治醫師巫翰明表示，陳老闆因工作關係常應酬跑攤，加上從小染上抽菸習慣，雖然年輕時並沒有覺得哪裡特別不舒服，但隨著年紀增長，身體開始出現小毛病，體重也飆破百公斤，日前陪家人就診，因看到醫院宣導參加成人健檢，決定確認一下自己是否仍「一尾活龍」，沒想到檢查結果卻是「滿江紅」。

巫翰明指出，糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病在發病的早期，大部分沒有特別的症狀，只有一些如口乾、頭暈、全身不適等非特異性的感覺，要是沒有接受檢查，根本無從發現，若等到疾病晚期才發現，往往增加治療上的困難。

至於患者因接受冠狀動脈電腦斷層攝影，意外發現「左前降支冠狀動脈」阻塞程度幾乎將近9成，若不是最近胸悶、呼吸喘等症狀加劇，恐怕也十分容易忽略，所幸轉診至心臟內科，安排冠狀動脈血管支架置放手術後，症狀大幅減輕，醫師也藉此警惕患者「千萬不可以再抽菸、喝酒」！

巫翰明建議，為維護中老年人健康，國民健康署提供40歲以上未滿65歲民眾每3年1次、55歲以上原住民、罹患小兒麻痺且年在35歲以上者、65歲以上民眾每年1次成人健康檢查，服務內容包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查及健康諮詢等項目，透過早期發現慢性病，才能早期介入及治療。

巫翰明也提醒，符合條件的民眾定期參加成人及老人健康檢查，醫師會參考健檢結果、家族病史以及生活習慣，提供民眾完整的個人健康報告，此外，民眾平時也應注重身體保健，配合規律運動、適當飲食，才能長保健康。