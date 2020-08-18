🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

中年男自認一尾活龍　健檢「滿江紅」支架手術救一命

記者林重鎣/台中報導
calendar_today2020-08-18 15:00:00

▲醫師建議，維護中老年人健康，民眾每年1次成人健康檢查(圖／醫院提供2020.8.18)
▲醫師建議，維護中老年人健康，民眾每年1次成人健康檢查(圖／醫院提供2020.8.18)
55歲陳老闆最近常胸悶、頭暈、呼吸急促，趁著疫情趨緩安排健康檢查，愛抽菸、吃東西不忌口的他，不僅揪出高血脂、糖尿病等慢性疾病，更在醫師的建議下，經轉診至心臟內科，透過冠狀動脈電腦斷層攝影檢查發現「左前降支冠狀動脈」嚴重阻塞。

亞洲大學附屬醫院家醫科主治醫師巫翰明表示，陳老闆因工作關係常應酬跑攤，加上從小染上抽菸習慣，雖然年輕時並沒有覺得哪裡特別不舒服，但隨著年紀增長，身體開始出現小毛病，體重也飆破百公斤，日前陪家人就診，因看到醫院宣導參加成人健檢，決定確認一下自己是否仍「一尾活龍」，沒想到檢查結果卻是「滿江紅」。

巫翰明指出，糖尿病、高血壓、高血脂等慢性病在發病的早期，大部分沒有特別的症狀，只有一些如口乾、頭暈、全身不適等非特異性的感覺，要是沒有接受檢查，根本無從發現，若等到疾病晚期才發現，往往增加治療上的困難。 

至於患者因接受冠狀動脈電腦斷層攝影，意外發現「左前降支冠狀動脈」阻塞程度幾乎將近9成，若不是最近胸悶、呼吸喘等症狀加劇，恐怕也十分容易忽略，所幸轉診至心臟內科，安排冠狀動脈血管支架置放手術後，症狀大幅減輕，醫師也藉此警惕患者「千萬不可以再抽菸、喝酒」！ 

巫翰明建議，為維護中老年人健康，國民健康署提供40歲以上未滿65歲民眾每3年1次、55歲以上原住民、罹患小兒麻痺且年在35歲以上者、65歲以上民眾每年1次成人健康檢查，服務內容包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查及健康諮詢等項目，透過早期發現慢性病，才能早期介入及治療。

巫翰明也提醒，符合條件的民眾定期參加成人及老人健康檢查，醫師會參考健檢結果、家族病史以及生活習慣，提供民眾完整的個人健康報告，此外，民眾平時也應注重身體保健，配合規律運動、適當飲食，才能長保健康。

關鍵字

糖尿病 冠狀動脈 心導管 高血壓 健康檢查

NOW民調中心

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]最浪漫的全方位文青導演我們都喜歡岩井俊二的電影

最浪漫的全方位文青導演我們都喜歡岩井俊二的電影

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]『因為愛你，我的真面目只讓你知道！』12星座越來越愛你才會讓你看到的「真面目」！

『因為愛你，我的真面目只讓你知道！』12星座越來越愛你才會讓你看到的「真面目」！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR][塔羅小測驗]抽張牌看看最近容易面臨什麼樣的困境？抽到這張的容易情緒崩潰

[塔羅小測驗]抽張牌看看最近容易面臨什麼樣的困境？抽到這張的容易情緒崩潰

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020年8/17~8/23十二星座塔羅運勢 ：巨蟹出現契機；金牛運氣好轉

2020年8/17~8/23十二星座塔羅運勢 ：巨蟹出現契機；金牛運氣好轉

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽