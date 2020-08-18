慈愛行動車正式啟用　幫助更多艱苦人

社團法人雲林縣夜市慈愛會，於民國99年由7名雲林夜市同業發起成立，協助縣內因生活困頓而無法順利辦理往生親人安葬事宜的家庭，讓往生者順利走完人生最終路途，但雲林縣幅員遼闊又涵蓋山區海濱，為此該會急需車輛上山下海，趕往需要協助者的家中。
立委劉建國捐贈活動一開始就以「我雲林，我驕傲」作為開場，表示肯定雲林夜市慈愛會成立至今已有10年之久，幫助近3000名艱苦人安葬，捐助喪葬費達1億2200多萬元，這樣的精神，令人感佩，因此得知慈愛會需要一台慈善車，義不容辭立即與黃銘得榮譽總會長(國策顧問)聯繫，最終獲得雲林同鄉總會李景雄總會長認同與支持。
劉建國指出雲林夜市慈愛會陳鴻榮理事長及其幹部為了催生殯葬條例的「艱苦人條款」，該會從2013年起在地方發聲，希望對低收入戶者的納骨塔位全額補助，經過努力後2015年雲林縣殯葬管理自治條例通過補助，隨後也在立法院提案推動殯葬管理條例增訂第21條之1修正案，最後不分朝野立委共同努力下，在108年5月1日三讀通過，讓全國各縣市低收入戶的塔位及火化費用都全免，受惠更多艱苦人。
劉建國進一步指出今日會在立法院辦理慈善車啟用儀式，主要是有其象徵的意義，因為去年三讀通過殯葬管理條例增訂第21條之1(艱苦人條款)，今日除了用感恩的心感謝立院不分朝野立委支持該法，更藉由慈善車啟用，從立法院出發做善事，未來在地人社團組織的雲林夜市慈愛會與在外打拼有成的雲林同鄉會一起攜手合作，幫助更多需要幫助的艱苦人。
中華民國雲林同鄉總會李景雄總會長表示，多年來持續回饋母縣，不論是急難救助、孩子獎助學金、低收入戶現金救助、康復巴士等服務車的捐贈等，皆展現出雲林人團結、友愛的精神，即便身處在外打拚，仍不忘關懷、回饋鄉里，此次更是在劉建國委員轉知雲林縣夜市慈愛會有慈善車需求，總會也非常認同慈愛會的義舉，因此本會成員出錢捐車，造福縣內需要協助的家庭。
雲林縣夜市慈愛會陳鴻榮理事長表示，2018年在劉建國立委協助修法催生殯葬管理條例增訂第21條之一，讓全國各縣市低收入戶的塔位及火化費用全免，而此次也是在劉建國立委協助下，獲得中華民國雲林同鄉總會捐贈慈善車，讓慈愛會未來在幅員廣闊的雲林縣內，可以上山下海趕至艱苦人家中幫忙，未來將幫助更多需要協助的艱苦人。