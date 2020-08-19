網路替代馬路　嘉義縣推稅務視訊申辦服務

縣政府表示，財政稅務局自104年即邀請國稅局共同透過跨機關整合服務，並成立稅務好厝邊(視訊)服務窗口，提供「一處受理、全程服務」、「國地稅遠距視訊服務」等便民措施，讓服務的項目由地方稅延伸至國稅；目前服務的項目有房屋稅籍證明、財產資料清單查調、所得資料查詢、繳納證明等超過20項多項服務，未來民眾只要攜帶身分證明文件，或攜帶委託資料，到鄉鎮公所填寫申請書，公所服務人員即可利用遠端傳輸，及視訊電話等和稅務機關聯繫洽辦，數分鐘後，就可辦理完成。
縣府今天完成民雄鄉、六腳鄉、朴子市、太保市公所等4個新據點，嘉義縣18鄉鎮公所全面佈點連結財稅局及國稅局等稅務機關，建構一面稅務加值服務網，縣民均受惠，可以充分享受這項資訊化的便捷服務。
翁章梁縣長親自到民雄鄉公所體驗視訊服務的便利性後指出，因應資訊時代來臨，嘉義縣財稅局自102年起結合鄉鎮公所建置低成本且安全無虞的視訊服務系統，以「網路」替代「馬路」，民眾不用再大老遠跑到稅務機關，也不需等待郵寄時間，簡單又方便，提供偏鄉民眾一個零距離的服務。
縣府為提升為民服務的品質，也舉辦「遠距視訊滿意度調查抽獎活動」，民眾可到公所辦理各項申請服務時，同時填寫問卷，加入嘉義縣財政稅務局Line帳號，若有稅務方面問題，都可透過Line與稅務局人員，用文字進行稅務諮詢服務，就有機會參加500元超商禮券，抽獎活動。