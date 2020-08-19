影／北港鎮安宮改善狹小巷道　古蹟安全性加強及美化

今日縣定古蹟北港鎮安宮道路改善工程，由鎮安宮主委莊松裕與縣議員黃美蘭、縣長秘書吳明融、北港鎮公所秘書張誌誠、西勢里長蔡金源、總幹事楊駿騰共同主持動工儀式，希望藉由工程一併施作完成，讓周遭住戶不再擔心逃生路線狹小的問題，也提高通行的便利性，工程完成後也有其一致性。
縣議員黃美蘭表示，目前西側狹小通道也是屬於非計畫道路，寬度僅可容一台機車單向通行，對於鎮安宮周遭民眾的居住安全係為一大隱憂，今日動工將長20公尺一米寬的狹小通道，內縮成為寬3公尺巷道，將來工程完成後便利性民眾通行，及提升縣定古蹟安全。
主委莊松裕表示，鎮安宮願意配合北港朝天宮周邊街道系統整合串接改善計畫(北港第一期)工程，退縮鎮安宮西側緊鄰狹小通道的廟方房舍空間，讓該狹小通道增加寬度，以利於周遭民眾通行以及增加防災逃生的空間，鎮安宮周遭道路改善跟壁面彩繪的同時也協助前述狹小通道的拓寬作業，將目前位置巷寬110公分內縮後巷寬為310公分。
主委莊松裕又說，鎮安宮配合街道系統整合串接改善計畫(北港第一期)工程，已自籌近60萬元配合款，但長20公尺一米寬的狹小通道拓寬後，為美化牆面，將規劃一面大師級的彩繪畫作，並崁入剪粘作品，尚須一筆經費請善心人士踴躍捐獻，共襄盛舉。