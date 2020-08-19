影／王惠美慰問基層防疫人員　力挺守護全民健康

彰化縣衛生局執行「精準篩檢」，主動檢出從美返台少年「無症狀感染新冠肺炎」，衛福部卻要啟動政風調查有無違失，已嚴重打壓基層防疫士氣；縣長王惠美今（19）日前往慰問這群防疫英雄的辛勞，力挺持續堅守崗位、超前防疫守護全民健康。

▲王惠美關心一起守護鄉親健康的一線防疫人員，並為局長葉彥伯等人加油打氣，送上媽祖平安餅。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）

王惠美19日上午前往關心一起守護鄉親健康的一線防疫人員，並為局長葉彥伯等人加油打氣，王惠美送上雞精、花及媽祖平安餅，立法委員謝衣鳳也到場鼓勵，王惠美說，她絕對力挺支持彰化縣衛生局的超前部署，因為她不能讓縣民有任何疫情的風險。

葉彥伯局長能夠適時的主動出擊超前部署積極檢測，並找出無症狀者，應該對防疫一線人員按讚，將此不定時炸彈予以解除，結果竟換來政風調查，令人相當不捨，王惠美說，縣府絕對尊重中央防疫指揮中心的領導，她要向醫事人員、警消、里幹事等所有基層第一線防疫人員表達謝意與敬意，向您們說聲：辛苦了！

王惠美指出，回想當時白牌司機案例，當時個案只是肺炎發燒，由診所主動轉診至大型醫院檢測而予以確診，彰化縣主動出擊適時的將感染源源頭找出，及時圍堵疫情，將此炸彈解除，彰化縣政府及衛生局積極篩檢何錯之有？在中國這是叫隱匿疫情，在臺灣竟然會遭政風調查，這樣有道理嗎？

謝衣鳳說，王縣長和葉局長代表彰化第一線基層醫護人員及公務機關，他們協助整個防疫的過程，但是今天葉局長要受到政風的調查，相信對基層人員都是一個打擊，讓她為基層公務人員感到很不捨，並鼓勵王縣長和葉局長這段時間的辛苦。

▲縣長王惠美慰問這群「防疫英雄」的辛勞，力挺持續堅守崗位、超前防疫守護全民健康。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.19）

王惠美強調，從疫情爆發至今，所有基層防疫人員都戰戰兢兢、守護鄉親健康，歡迎陳時中部長撥空來彰化，親自體驗基層是多麼認真進行防疫，如果白牌司機和現在的從美返台少年，沒有找出感染源，今日的臺灣會這麼安全嗎？