桶屍案偵查終結　2兇嫌依傷害致死等罪起訴

檢警調查發現，死者55歲林姓婦人住在高雄市鳳山區，6年前離家出走後，就與家人斷聯繫；警方四處訪查，並調閱林婦資料，驚覺她從2014年12月被家人報案失蹤後，就完全沒有健保就醫、銀行帳戶提存等紀錄，形同「人間蒸發」，辦案人員大膽推測，她可能離家不久就遇害。
檢警又交叉比對林婦生前人際關係，發現她失蹤前曾想盤讓自己經營的卡拉OK店，吳男（45歲）及其當時女友熊女（53歲）有意接手，雙方接洽，不過因盤讓破局，過程中與吳姓男子、熊姓女子引發爭執，慘遭狠毆喪命；凶嫌兩人為掩蓋屍臭，將屍體裝桶、倒入鹽酸，企圖滅屍，沒想到毀屍不成，反而完整保全屍體。
吳男與其當時女友熊女堅稱沒有殺人意圖，是怕林婦報警才想載遠一點再放走，不料她中途突然傷重斷氣，還辯稱發現林婦死亡時，有替她做人工呼吸；檢察官會同法醫驗屍，發現林婦肋骨有骨折，且肋骨旁肌肉組織有壓砸傷，有客觀足以證明他們可能確實曾對死者做人工呼吸。
法醫解剖報告指出，林婦喉嚨甲狀軟骨有骨折，四肢及身體等多處部位也有骨折或挫傷等傷勢，肌肉細胞嚴重破壞崩解，導致橫紋肌溶解症而死亡；檢察官認為，死者身上重要部位無立即明顯足以致死的致命傷，難認吳、熊毆打林婦時，就有殺人犯意。
全案偵結，依妨害自由、傷害致死、遺棄屍體罪嫌起訴吳、熊，又因兩人互相推諉責任，犯後態度不佳，就傷害致死部分求處重刑。