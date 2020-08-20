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為免河川疏濬引弊端　五河局舉行跨域合作廉能說明

記者陳惲朋/嘉義報導
calendar_today2020-08-20 18:30:00

▲與會的檢、調首長強調廉能清弊。（圖／記者陳惲朋攝）
▲與會的檢、調首長強調廉能清弊。（圖／記者陳惲朋攝）
水利署第五河川局持續辦理八掌溪等疏濬工程，因涉利益龐大，為免引發弊端，今(20)日上午在嘉義縣水上鄉八掌溪臺一線橋北側「八掌溪斷面61-65疏濬工程」工區，現地舉辦河川疏濬作業暨廉能透明說明會，檢、警、調、廉等單位強調廉能，並由五河局向民眾說明相關的作業流程。

第五河川局所轄跨雲嘉南等地主要河川，「河川疏濬作業暨廉能透明說明會」除由水利署主任秘書黃宏莆主持外，嘉義地檢署檢察長繆卓然、雲林地檢署檢察長洪家原、嘉義縣市調查站主任、第五河川局局長張庭華與鄰近地區的民眾應邀出席參加，了解疏浚實況、聽取五河局疏濬透明e化作業簡報，解說疏濬作業流程、e化管理措施、公民參與及疏濬辦理情形作業流程及管控。

▲嘉義地檢署主任檢察官郭志明在會中進行案例分析，強調預防犯罪。(圖／記者陳惲朋攝）
▲嘉義地檢署主任檢察官郭志明在會中進行案例分析，強調預防犯罪。(圖／記者陳惲朋攝）
嘉義地檢署郭志明主任檢察官在會中，進行跟五河局、土石有關，涉嫌不法的案例說明，郭主任表示，從104年到109年間，雲林與嘉義地檢署偵辦的案件計有30件，有很多的涉案人，包含竊盜、廢棄物清理法、妨害自由、水利法、水土保持、組織條例及貪污治罪條例等案，主要都涉及河川疏浚等弊端問題，傷害的都是公共工程的政府廉潔形象，而且造成不可回補的問題，希望透過今天的案例宣導，讓大家知道犯罪形態，同時跨域合作預防犯罪。

張庭華指出，109年度疏濬目標量60萬立方公尺，目前已疏濬62萬立方公尺提前達標，未來將持續無間斷疏濬，打通河川仼督二脈，透過地磅管制外運土石量、單一出入口、e化疏濬管理系統、24小時保全監看及全天候影像監控等措施管制疏濬作業外，亦與檢、警、調機關成立連繫溝通平台。

▲第五河川局進行作業流程簡報說明。(圖／記者陳惲朋攝）
▲第五河川局進行作業流程簡報說明。(圖／記者陳惲朋攝）
 

▲第五河川局進行作業流程實作說明。(圖／記者陳惲朋攝）
▲第五河川局進行作業流程實作說明。(圖／記者陳惲朋攝）
 

關鍵字

張庭華 繆卓然 黃宏莆 洪家原 五河川局 嘉義 河川疏濬

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