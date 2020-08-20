排解對老伴的思念　九旬阿嬤作畫捐義賣做公益

位於朴子市的嘉義縣圖書館，今天開始現場掛滿超過50幅充滿漁村風光的畫作，為圖書館的增添無限的藝文氣息。作品出自90歲的蔡淑嬌與88歲的蕭曾蘭兩位素人阿嬤畫家，因為兩位長輩在老伴都過世了，在參與布袋長青活力站的繪畫課程中，為排解對老伴的思念，意外開啟繪畫新世界，將生活中的景色、田野風光，包括鹽田、魚塭等風情，一一畫進畫作中。
兩位素人阿嬤畫家，表明將義賣畫作的所得，悉數捐出作為長青活力站服務及基金會籌建聖仁失智家園使用，所以財團法人私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會也特別到場舉辦的公益義賣活動，嘉義縣長翁章梁特地前來共襄盛舉，鼓勵長輩繼續學習。
畫家蕭曾蘭過去曾是村莊裡有名的裁縫師，能獨立設計、剪裁製作衣服，超過一甲子的裁縫生涯，蕭曾蘭說，自己年幼時很喜歡唸書，畫作曾被小學老師貼在教室後方的公布欄，無奈家中有10個兄弟姊妹，經濟條件不允許，身為長姊必須分擔照顧家庭責任，所以開始跟著母親學習裁縫，畫畫是為了排解對於丈夫的思念；畫家蔡淑嬌阿嬤也感性分享，「好希望阮老ㄟ可以看到，如果可以，我想將我的畫送給我先生。」
翁章梁到展場看展，就頻頻稱讚兩位阿嬤畫家的創作，翁章梁說，長青活力站帶給長輩許多學習動力，包含運動、手工藝、畫畫等，畫畫不僅能讓全神貫注，專注在畫中的構圖與色彩間，更能讓腦袋放鬆沉澱，不再胡思亂想，相當適合長輩。