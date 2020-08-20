以色列跨國臺大雲林取經　辦國際視訊研討會分享防疫

外交部亞西及非洲司副司長李雅萍及駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢均前往臺大醫院雲林分院參與線上捐贈儀式，見證台以兩國友好情誼。
在捐贈儀式後，緊接著由臺大醫院雲林分院黃瑞仁院長率領馬惠明副院長、陳崇裕醫務秘書、感染管制中心林綺英主任和院內相關科部同仁，與以色列台拉維夫大學附屬醫院的夏米爾醫學中心(Shamir Medical Center)執行長Dr. Osnat Levtzion Korach與多位醫師，針對新冠肺炎疫情進行兩地醫院視訊研討會，交流彼此抗疫經驗，同時推廣台灣優質醫療。
以色列「夏米爾醫學中心」是以色列首都臺拉維夫的重點醫院，也是以色列國內最大的醫院之一，服務超過37萬人，則分享他們設立跨領域照護COVID 中心的經驗，也報告了他們進行康復者血清治療以及最為特別的，利用高壓氧治療肺衰竭的心得。
外交部亞西及非洲司副司長李雅萍表示，臺以關係緊密友好，自新冠肺炎(COVID19)疫情爆發以來，兩國政府致力以多元方式克服疫情帶來的嚴峻挑戰，此次我國援贈的1萬個N95口罩、2,000件防護衣及8,000件隔離衣等防疫物資，除了表達我國對以色列的關懷，也盼能協助第一線抗疫的醫護人員，我國防疫成果廣受國際讚譽，疫情當前沒有國家可以獨善其身，外交部透過視訊會議方式與友邦及友好國家分享我國防疫經驗。
臺大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，以色列在疫情期間獲得英國智庫Deep Knowledge Group「全球最安全國家」排名的高度肯定，以色列為最早管制外國入境的國家，防疫期間善用該國累積多年的高科技與醫療實力，減少醫療人員與病患的接觸，大幅降低醫療風險及救護單位的壓力，在許多醫療照護方面做出特色，是率先採取全國性防疫封鎖措施的國家之一，解封之後卻迎來第二波疫情，以色列經驗值我們學習參考與借鏡。
國際醫療中心主任馬惠明副院長表示，此次研討會，本院特別分享臺大醫院雲林分院的特色感染管制措施及應變流程，包括擬定「特殊高危險傳染性疾病氣管插管流程」，以及利用資通訊設備，包括4G無線生理傳輸，喉頭麥克風以及無線電子聽筒所打造出來的「科技防疫隔離病房」等。
夏米爾醫學中心該院高壓氧中心是全世界規模最大、設備最健全，並將該院最具名的高壓氧療法(Hyperbaric Oxygen Therapy, HBOT)成功應用在新冠肺炎疫情中肺衰竭的患者。
在專題分享之後雙方的成員進行了熱烈的討論，也期待接下來進行更深入的交流。整個研討的過程在YouTube上實況轉播，可以說是一場非常成功的雙邊研討。
院長黃瑞仁表示，感謝外交部亞西及非洲司李雅萍副司長、以色列駐臺柯思畢代表（Mr. Omer Caspi) 蒞臨雲林分院斗六院區，並安排這場研討會，透過越洋視訊討論進行交流，相信在跨越國界、不同文化與體系彼此教學相長，會讓彼此的防疫作為，帶來令人驚艷合作成果，並盼在後疫情時期雙方持續深化在醫療公衛領域的合作。