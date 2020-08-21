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挺陳時中　賴清德：過去犯過的錯絕不能再犯

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-08-21 14:50:00

▲準高雄市長陳其邁今（21）上午與副總統賴清德、台南市長黃偉哲、高雄代理市長楊明州一同出席「心逗陣 愛傳承～經驗交流記者會」。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.21）
▲準高雄市長陳其邁今（21）上午與副總統賴清德、台南市長黃偉哲、高雄代理市長楊明州一同出席「心逗陣 愛傳承～經驗交流記者會」。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.08.21）
高雄市政府於今（21）日辦理「心逗陣 愛傳承～經驗交流記者會」，副總統賴清德，台南市長黃偉哲及台南市做工行善團共同拜訪高雄，針對彰化縣衛生局與中央疫情指揮中心篩檢爭議職續延燒，賴清德在受訪時強調，請大家相信中央疫情指揮中心，接受指導，過去犯過的錯絕不能再犯。

賴清德在記者會中分享他在在擔任台南市長期間，結合各修繕相關工會志工，協助弱勢職災勞工家庭及獨居長者修繕房屋的經驗，高雄市代理市長楊明州與即將就任的新科市長陳其邁，也期許這次的交流能讓這份無私的愛不分縣市，讓各界善舉遍地開花。

賴清德指出，雖然開始是在台南，上次是在屏東，這次來到高雄，未來行有餘力會到嘉義、雲林等地，從南部開始，若中北部縣市也有意推動，當然希望愛心能夠推廣到全台灣。

高雄市新市府團隊即將走馬上任，賴清德受訪時表示，百分之七十的得票率足以證明高雄市民對陳其邁的深深期待，期待很快就看到高雄市在他的帶領下，在台灣社會呈現出新人、新氣象的高雄，同時也對高雄市民用民主的力量爭取高雄的前途，表達欽佩之意。

賴清德也說，過去五、六十年中北部兼顧台灣經濟發展，未來五十年南部要負起責任，特別在蔡英文總統「大南方大發展」計畫的前提下，未來南部縣市都應該要共同合作，推動南方發展，如何落實政策造福南方的民眾，這是南部縣市長及有志之士共同的責任。

針對彰化縣衛生局對自美返台的無症狀青少年進行武漢肺炎篩檢，中央疫情指揮中心指揮官陳時中要政風介入，賴清德則是力挺指揮官陳時中，賴清德認為，陳時中部長人稱「鐵人部長」，不僅壓力大、體力耗費也大，但是我們仍看到他積極任事、不推諉責任，把所有防疫的責任一間扛起，我們應該給予他掌聲、鼓勵，更應該給他支持，讓他在帶領台灣防疫工作的時候，能夠更加有力，把防疫工作做得更好。

賴清德強調，請大家相信中央疫情指揮中心，接受中央疫情指揮中心的指導，台灣防疫成功的模式就是中央跟地方合作「全民團結」，這個成功的模式得來不易，我們都要珍惜，過去犯過的錯絕不能再犯，只有更加團結、合作，我們才有能力因應下個階段疫情的挑戰。

關鍵字

陳其邁 拋磚引玉 賴清德 大南方大發展 陳時中

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