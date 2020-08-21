影／2020齊心做公益　讓愛傳久久慈善聯合演唱會

「2020齊心做公益 讓愛傳久久慈善聯合演唱會」宣傳會，今（21）日在縣府中庭舉辦，彰化縣長王惠美、北斗奠安宮主委陳在、北斗奠安慈善功德會會長楊奕強等人會，王惠美讚揚三個單位拋磚引玉集愛心促成演唱會，並邀請縣內15家社福單位弱勢民眾朋友，8月30日在員林演藝廳欣賞精彩演唱會。

▲邀請縣內15家社福單位弱勢民眾朋友，8月30日在員林演藝廳欣賞精彩演唱會

王惠美表示，社福單位在這波疫情真的都非常的辛苦，謝謝楊會長及卓前會長的用心，結合媽祖、奠安宮，把媽祖的精神發揚光大，不僅做愛心，又有好的表演可以看，也希望藉此拋磚引玉，讓更多愛心人士，大家有錢出錢、有力出力，讓他們繼續為弱勢朋友能夠做更多的服務。

社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛表示，他代表15家社福單位向王縣長表達感謝，謝謝王縣長長久以來一直關心身障團體機構在各種服務的需求上，縣長在第一時間最即時地給我們最大的支持與幫助，「一個人可以走很快，但是一群人可以走很遠」，我們要感謝縣長的團隊在背後默默地支持，讓這次公益演唱會能順利舉辦。

▲善款募得213萬5300元，邀請縣內15家社福單位弱勢民眾朋友欣賞精彩演唱會

社會處長王蘭心指出，本次活動集結各社福團體的力量，經費全數由承辦的彰化縣北斗奠安宮、彰化縣北斗觀光產業促進會及彰化縣北斗奠安慈善功德會支出，如此善舉，創造出非凡的價值及成果，值得推崇，也邀請大家一同來參與音樂饗宴、博杯活動，送愛心給弱勢家庭及身心障礙朋友。

王蘭心表示，演唱當天不僅能欣賞到精采演出，後續持加蓋戳章之演唱會門票，還可參加9月5日於彰化縣北斗奠安宮舉辦的「博杯」活動，活動中有19個獎項，獎品相當豐富，其中最大獎為北斗奠安宮典藏之絕版品-黃金印章(1組)，等大家來拿喔。

王惠美說，本次活動舉辦盛大，希望讓社會大眾對身心障礙者能有更多關注與支持，一起為需要幫助的身心障礙者盡一份心力，把愛發酵，匯集所有善的力量，帶給社會正面能量，支持社福、成就大愛。