中南部警方聯手肅竊　破獲南台灣最大竊車解體集團

自2019年1月起，警方發現台南市有一專門竊取國瑞、馬自達、本田等廠牌自小客車之竊車集團，在台南市、高雄市、嘉義縣、市、雲林縣、彰化縣等地區內流竄，並以2、3年內型式新車為目標。
警方指出，該集團負責竊車人員作案時所使用作案車輛，均懸掛偽造車牌，且在竊得車輛後，將失竊車輛開至偏遠地方，將其原車牌拔下丟棄，改懸掛偽造車牌，逃逸路線均尋找無路口監視器之小路行走。
警方查出，該竊車集團分工細膩，做案過程中會設立多處斷點，以規避警方人員查緝，竊車人員將竊得車輛開至渠等約定地點後，將竊得車輛交由拆解贓車人員，駛至拆解處所進行拆解，拆解完畢後再將各零件以貨車裝載運至轉運地點，再將失竊車輛拆解下來的汽車零件卸在該處，等待收贓人員將汽車零件販售給中、北部地區之汽車修配廠圖利，該集團竊盜解體車輛60餘輛，獲利約新台幣4、5千萬元。
台南市刑警大隊長林宏昇見轄內汽車失竊率攀昇，責由偵五隊主辦，報請台南地檢署檢察官盧駿道指揮偵辦，並整合刑大偵七隊、毒緝中心、台南各分局、保安警察大隊及嘉警水上分局、嘉義縣（市）刑事警察大隊、水上分局、中警烏日分局、霧峰分局、彰化縣警局刑事警察大隊、雲林警斗六分局及高警岡山分局成立專案小組，就各單位轄內分析近年失竊車輛作案手法，運用大數據資料情資整合後，派員24小時埋伏監控。
警方經1年餘布建埋伏，見時機成熟，於8月20日兵分12路在台南市、台中市、苗粟縣、雲林縣等地執行搜索，共同拘捕陳姓主嫌（男、28歲、台南市人）、周嫌（男、56歲、台南市人）、張嫌（54歲、苗栗縣人）、林嫌（男、49歲、台中市人）、廖嫌（男、49歲、雲林縣人）、林嫌（男、50歲、台南市人）、許嫌（男、37歲、台中市人）、高嫌（46歲，台南市人）等8人。
現場查扣作案車9輛、偽造車牌4組、贓款新台幣9萬元，並起獲失竊自小客車引擎9顆、已拆解車體3部、已拆解汽車零件1批、行竊及拆解工具1批，全案依組織犯罪防制條例、竊盜罪嫌，先行隨案解送台南地檢署偵辦，經檢察官訊後陳姓主嫌聲押獲准，其餘共犯分別交保侯傳，本案持續擴大偵辦追緝其他在逃共犯和贓物。