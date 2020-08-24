台中米其林四餐廳摘星　頂級粵菜名店落榜跌破眼鏡

台灣第三版《臺北臺中米其林指南 2020》今天在台中國家歌劇院「放榜」，這是台中首次被米其林納入評鑑，除眾望所歸的「JL STUDIO」毫無懸念摘二星，另一家法式料理餐廳「鹽之華」，也獲米其林肯定外，呼聲極高的金悅軒等名店意外落榜，跌破眾人眼鏡。





台中首度被米其林指南納入評鑑城市，今天公布上榜名單，開業僅3年的JL studio一舉摘二星，是繼2020年入榜「亞洲50最佳餐廳」 ，獲得第26名後 ，再度獲得大獎肯定。





JL Studio主廚 jimmy 林恬耀，從小在新加坡長大，曾在台中知名的樂沐法式餐廳磨練了七年，之後又到國外餐廳豐富閱歷，3年前在星野集團延攬下，開了JL Studio，短短三年，在台中餐飲業已闖出火紅名氣。





JL Studio採極簡風格裝潢，主廚林恬耀擅長以創新手法操作辣椒蟹、蠔煎、咖哩等家鄉食材，是一家結合創意與法式料理技法，將經典新加坡美食重新演繹的餐廳。



▲開業僅3年的JL studio一舉摘二星，主廚林恬耀擅長以創新手法操作辣椒蟹、蠔煎、咖哩等家鄉食材。（圖／金武鳳攝，2020.8.24)