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台中米其林四餐廳摘星　頂級粵菜名店落榜跌破眼鏡

記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-08-24 20:42:54update2020-08-24 20:44:03

▲台中米其林四餐廳摘星 ，法式餐廳鹽之華摘一星，主廚黎俞君期待米其林加持能帶來來國際觀光人潮。（圖／金武鳳攝，2020.8.24)
▲台中米其林四餐廳摘星 ，法式餐廳鹽之華摘一星，主廚黎俞君期待米其林加持能帶來來國際觀光人潮。（圖／金武鳳攝，2020.8.24)

台灣第三版《臺北臺中米其林指南 2020》今天在台中國家歌劇院「放榜」，這是台中首次被米其林納入評鑑，除眾望所歸的「JL STUDIO」毫無懸念摘二星，另一家法式料理餐廳「鹽之華」，也獲米其林肯定外，呼聲極高的金悅軒等名店意外落榜，跌破眾人眼鏡。

台中首度被米其林指南納入評鑑城市，今天公布上榜名單，開業僅3年的JL studio一舉摘二星，是繼2020年入榜「亞洲50最佳餐廳」 ，獲得第26名後 ，再度獲得大獎肯定。

JL Studio主廚 jimmy 林恬耀，從小在新加坡長大，曾在台中知名的樂沐法式餐廳磨練了七年，之後又到國外餐廳豐富閱歷，3年前在星野集團延攬下，開了JL Studio，短短三年，在台中餐飲業已闖出火紅名氣。

JL Studio採極簡風格裝潢，主廚林恬耀擅長以創新手法操作辣椒蟹、蠔煎、咖哩等家鄉食材，是一家結合創意與法式料理技法，將經典新加坡美食重新演繹的餐廳。

▲開業僅3年的JL
▲開業僅3年的JL studio一舉摘二星，主廚林恬耀擅長以創新手法操作辣椒蟹、蠔煎、咖哩等家鄉食材。（圖／金武鳳攝，2020.8.24)

位於七期的鹽之華法式餐廳，屹立15年，即使台中陸續進駐許多新的歐法餐廳，依然無法撼動它在饕客心目中地位，主廚黎俞君的除有好手藝外，也因為她「不是好食材不上桌」的堅持，黎俞君肯定米其林跨進台中，對台中餐飲業有絕對正向意義，她樂見因米其林加持，帶動國際觀光客到台中朝聖。

▲鹽之華法式餐廳主廚黎俞君有好手藝外，更堅持「不是好食材不上桌」，在饕客心中地位屹立不搖。（圖／金武鳳攝，2020.8.24)
▲鹽之華法式餐廳主廚黎俞君有好手藝外，更堅持「不是好食材不上桌」，在饕客心中地位屹立不搖。（圖／鹽之華提供)
「尊重食材、重視醬汁」是黎俞君傳遞法國菜精髓方式之一，但台灣位居亞熱帶地區，與歐洲氣候終究不同，黎俞君說，法國菜大量呈現的濃郁醬汁，在鹽之華微調後，除了降低奶油用量，也搭配很多蔬果食材，轉化為更適合國人的清爽口味。

台中此次有四家成功摘星，名單公布後，餐飲界發現，四家全是異國創意料理，中餐名店諸如金悅軒、与玥樓等頂級粵菜餐廳，會前摘星呼聲高，意外都成遺珠，跌破不少人眼鏡。

▲与玥樓以老菜新作呈現經典粵菜的食尚新意，這道香港經典老菜「香燜稻草西施牛」成了与玥樓招牌。（圖／金武鳳攝，2020.8.24)
▲与玥樓以老菜新作呈現經典粵菜的食尚新意，這道香港經典老菜「香燜稻草西施牛」成了与玥樓招牌。（圖／金武鳳攝，2020.8.24)
金悅軒有6位香港大廚坐鎮，從港點、燒臘到廚房核心熱區，各司其責，行政總主廚黃志龍擁有30年料理資歷，強調食材與用料絕對要好，在饕客心目中，早已擁有「米其林餐廳」地位，台中人都知道，要吃正宗粵菜，非金悅軒莫屬。

創立於2016年的与玥樓，是一家兼具美食、美景的頂級粵菜餐廳，壯觀豪華的建築與庭園造景，融合高檔海陸食材的頂級粵菜，是中台灣政商名流宴客首選，曾是摘星大熱門，意外落榜成遺珠之憾。

關鍵字

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