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以VR實境體驗反毒　生活技能培力營開啟美麗心視界

記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-08-24 20:38:06

▲嘉義縣立嘉新國中舉行109年暑期保護青少年—青春專案夏令營-「嘉新美麗心視界、校隊反毒VR讚」活動。(圖／嘉新國中提供）
▲嘉義縣立嘉新國中舉行109年暑期保護青少年—青春專案夏令營-「嘉新美麗心視界、校隊反毒VR讚」活動。(圖／嘉新國中提供）
為保護青少年在暑假期間不為毒品影響，中華青少年純潔運動協會在中國信託反毒教育基金會補助下，自今（24）日起，一連4天於嘉義縣立嘉新國中舉行109年暑期保護青少年—青春專案夏令營-「嘉新美麗心視界、校隊反毒VR讚」活動。

在中國信託反毒教育基金會補助下，中華青少年純潔運動協會自今天起到28日間，一連4天在嘉新國中辦理「嘉新美麗心視界、校隊反毒VR讚」夏令營活動，讓學生正確認知如何紓解壓力，別因好奇、無聊或趕流行，而在缺乏良好生活技能的支持下，以藥物意圖麻痺自己，甚至逃避問題。

嘉新國中表示，「109暑期保護青少年—青春專案」辦理的「美麗心視界〜生活技能培力營」，共有23名來自籃球隊、排球隊、田徑隊等3個校隊同學參加，透過中華青少年純潔運動協會以「自發、互動、共好」的方式，讓學生體驗、省思與實踐各種重要素養導向的反毒課程。營隊活動的第3天，將加碼引進最新VR虛擬實境，體驗生活中可能遇到的誘惑與壓力，學習各種辨識與處理的方式，進而遠離毒品等不良誘惑並提升未來之競爭力。

嘉新國中校長張家碩指出，感謝中國信託反毒教育基金會與青少年純潔協會到校辧理夏令營活動，尤其在開學前辦理，讓學生調整作息，回到規律生活，同時讓學生可以系統性、有條理的吸收反毒相關知識，成為反毒行列在校園中的小小尖兵。

活動也結合VR科技做實境體驗，讓孩子可以深入其境，感同深受，更能引起學習興趣，促進知識的傳遞豐富多元。

▲透過中華青少年純潔運動協會以「自發、互動、共好」的方式，讓學生體驗、省思與實踐各種重要素養導向的反毒課程。(圖／嘉新國中提供）
▲透過中華青少年純潔運動協會以「自發、互動、共好」的方式，讓學生體驗、省思與實踐各種重要素養導向的反毒課程。(圖／嘉新國中提供）
 

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關鍵字

嘉新國中 反毒 VR 張家碩 夏令營

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