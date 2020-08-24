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全國茶菁採摘技術競賽　梅山鄉太和茶區奪冠軍

記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-08-24 21:00:05

▲「2020全國茶菁採摘技術競賽」，來自全國100多位採茶好手報名參賽，梅山鄉太和茶區奪得全國冠軍。(圖／嘉義縣政府提供）
▲「2020全國茶菁採摘技術競賽」，來自全國100多位採茶好手報名參賽，梅山鄉太和茶區奪得全國冠軍。(圖／嘉義縣政府提供）
農委會今（24）日上午在嘉義縣舉辦「2020全國茶菁採摘技術競賽」，有來自全國100多位採茶好手報名參賽，比賽過程競爭激烈，結果由地主隊的梅山鄉太和茶區奪得全國冠軍，嘉義縣好手還包辦4個前3名的獎項。

全國茶菁採摘技術競賽自107年開始結合全國製茶技術競賽舉辦，並由各產茶縣市輪辦，今（109）年由嘉義縣主辦，地點則選在梅山鄉的茶區。來自全國100多位採茶好手報名參賽，分成18組，每組6人比賽。採摘競賽評審標準為茶菁品質40%、茶菁重量及採摘面乾淨度各30%。其中茶菁品質依手採標準作為分級，採摘面乾淨度為採摘後觀察樹冠面上茶芽是否有遺漏，評審人員邀請茶改場擔任，進行公正、公平、公開評鑑。

▲農委會今（24）日上午在嘉義縣舉辦「2020全國茶菁採摘技術競賽」，有來自全國100多位採茶好手報名參賽。(圖／嘉義縣政府提供）
▲農委會今（24）日上午在嘉義縣舉辦「2020全國茶菁採摘技術競賽」，有來自全國100多位採茶好手報名參賽。(圖／嘉義縣政府提供）
全國100多位採茶師傅採收的茶菁，除供評選外，同時提供全國部分發酵茶作為後續的製茶技術競賽使用，今天的比賽評鑑結果，由地主的梅山鄉太和茶區奪得「冠軍」，其中嘉義縣的採茶好手還包辦前3名6個獎的4個獎項，難怪嘉義縣政府要說「世界第一等的阿里山高山茶，果然名不虛傳。」

嘉義縣長翁章梁指出，茶菁好，就是製好茶的第一步，全國很多地方都產茶，透過競賽可以讓嘉義的茶農認識台東的茶農，台東茶農也可以認識新北市的茶農，採茶和製茶師傅都是一身功夫，大家彼此交流經驗，教學相長，對臺灣的茶產業確有加分效果。

有關各組的採茶菁和評鑑成績揭曉，前3名名單分別為冠軍：嘉義縣梅山鄉太和1組。亞軍：嘉義縣梅山鄉瑞峰組、新北市坪林區農會。季軍：嘉義縣梅山鄉太興組、嘉義縣梅山鄉梅北組、南投縣鹿谷鄉農會。

▲農委會在嘉義縣舉辦「2020全國茶菁採摘技術競賽」，有來自全國100多位採茶好手報名各顯身手參賽。(圖／嘉義縣政府提供）
▲農委會在嘉義縣舉辦「2020全國茶菁採摘技術競賽」，有來自全國100多位採茶好手報名各顯身手參賽。(圖／嘉義縣政府提供）
 

關鍵字

茶菁採摘技術 農委會 翁章梁 嘉義縣 太和茶區

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