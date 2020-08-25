中元普渡賣場優惠滿滿　各式商品採買兼挖寶

中元節即將到來，為迎接這台灣最重要的民俗節日之一，各大量販賣場也祭出超值促銷，家樂福動員量販、便利購超市、線上購物三大通路等，送出高達2.2億元現金折價劵或禮券；而寶雅新型態商店「寶家五金百貨」 也加入戰局，路竹中山店為高雄第一家門市，準備了祭祀懶人包、零食超值包。



▲「寶家五金百貨」 空間設計明亮整齊，販售商品包含簡易居家修繕耗材、專業調漆塗料、柴米油鹽等。（圖／記者陳美嘉攝，2020.08.24） 「寶家五金百貨」 即日起至9月22日推出福讚中元祭，單筆滿額有機會抽中Gogoro3等家電好禮，還有近百項商品買1送1，為解決普渡祭祀用品選購上的困擾，也準備了祭祀懶人包，像是敬拜普渡公及好兄弟專用的「中元普渡專用金」、附插香孔設計的各式「供品盤」以及多元零食超值包等。近年倡導環保議題，寶家也特別引進具環保材質的金紙及香燭，保庇家人同時保護環境。



▲ 家樂福動員量販、便利購超市、線上購物三大通路等，全面促銷。（資料照／記者陳美嘉攝） 家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真表示，中元節是家樂福僅次於過年的第二大重要促銷檔期，營業額占了一成以上，特別是「食品類」商品種類口味更勝一籌，為了讓顧客中元採買更有樂趣，今年傾全力開發商品，希望中元節不只是買很多東西，更讓顧客可以像美食節一樣挖寶。



▲家樂福鎖定中元普渡最熱門的泡麵、飲料、等超過4萬多支商品全面折扣。（資料照／記者陳美嘉攝）

家樂福鎖定中元普渡最熱門的泡麵、飲料、米油、餅乾、罐頭等超過4萬多支商品全面折扣最低下殺4.2折，還有熱門商品買一送一、第二件5折等超殺促銷，線上購物即日起推出早鳥享優惠，還專為嫌麻煩的消費者設計「中元拜拜箱」，內含已配好的17項熱賣商品。





另外，因應近年小農或是特色米食市場持續成長，家樂福今年對米下足功夫，特別推出使用台東好水灌溉的台南十一號米，以及進貢日本天皇的日本新潟越光米等，每一款商品可都是在地最受歡迎的傳奇美食。



