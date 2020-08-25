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影／「藏獒」狂追！外送員秒催爆油門　直呼超驚悚

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-08-25 20:32:33

▲外送飲料慘被獒犬追咬，外送員嚇得猛催油門逃命，獒犬還在後狂追，所幸機車速度比獒犬快逃過一劫。（民眾提供，2020.08.25）
▲外送飲料慘被獒犬追咬，外送員嚇得猛催油門逃命，獒犬還在後狂追，所幸機車速度比獒犬快逃過一劫。（民眾提供，2020.08.25）
人生第一次被藏獒追只能拔腿狂奔！彰化縣一陳姓男子日前騎機車載老婆到福興鄉外送飲料，騎到一處工廠外準備要迴轉時，突然衝出一坨超大團黑影追上來，他當下原本不以為意，直到從後照鏡看見是「藏獒」後，立馬狂催油門逃命，幾秒鐘才終於甩開牠，場面超驚悚讓人嚇壞！

▲鄉下地方放養狗的情形相當普遍，但他還是頭一次看到有這麼大隻的獒犬，由於獒犬兇猛數一數二。（民眾提供　圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.25）
▲鄉下地方放養狗的情形相當普遍，但他還是頭一次看到有這麼大隻的獒犬，由於獒犬兇猛數一數二，直呼快被嚇破膽。（民眾提供　圖／記者陳雅芳翻攝，2020.08.25）
陳姓男子說，日前他幫家裡外送飲料，騎著重機載老婆到福興鄉一處民宅外送飲料，但是騎過頭要迴轉，不料就在迴轉時，突然有1頭身形巨大的獒犬衝出來，他猛催油門載著老婆逃命，老婆怕被咬到還高舉雙腳，從後視鏡看，這頭獒犬狂追數十公尺後才放棄追咬，他們倆早已嚇壞，所幸機車速度比獒犬快逃過一劫。

「我那時想說狗應該離我有點遠，當下也只想趕緊把飲料送到客戶手上，結果回到店內拿出紀錄器來看，才發現原來獒犬離我原本的距離是這麼近，突然有點害怕，當時我還載了老婆，還好沒事。」

陳姓男子他說，鄉下地方放養狗的情形相當普遍，但他還是頭一次看到有這麼大隻的獒犬，由於獒犬兇猛數一數二，被咬到恐怕凶多吉少，PO影片是希望能提醒眾多外送人員，以後他再也不敢騎車經過這裡。

事後彰化縣動物防疫所人員也有致電給他，表示要向該名飼主要求嚴加看管飼養的獒犬，避免有民眾被咬。

影片PO上網吸引大批網友留言稱，「忽有龐然大物，拔山倒樹而來，蓋一獒犬也」，還有人說，這是餓犬撲羊，沒被咬到算運氣不錯；更有網友說，「這是……開拍玩命關頭10嗎？咬到可不是開玩笑的」。

陳男把影片PO上網，網友驚呼「被咬到可沒命！」陳男則自嘲「外送跑多了，被獒犬追殺也是合情合理。」

 

關鍵字

拔腿狂奔 驚悚 藏獒 KUSO 外送飲料

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