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台南「陸橋幫」暴力橫行地方　南警強勢掃蕩瓦解

記者陳聖璋 / 台南報導
calendar_today2020-08-26 12:40:31update2020-08-26 13:01:33

▲台南「陸橋幫」聚眾砸毀被害人花店財物。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲台南「陸橋幫」聚眾砸毀被害人花店財物。（圖／記者陳聖璋翻攝）

台南地檢署檢察官指揮南市警麻豆分局，兵分多路掃蕩橫行台南市官田、將軍及新化等地區之暴力組織，查獲以26歲羅姓男子為首的「陸橋幫」犯罪集團共8人，查扣空氣手槍2支、球棒2支、鐵棒1支、藍波刀2支、短刀1支等證物，訊後依違反組織犯罪條例、殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆、毀損、強制、恐嚇及公共危險等罪嫌送辦。

▲警方查扣之犯罪工具。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲警方查扣之犯罪工具。（圖／記者陳聖璋翻攝）
警方指出，羅男率領之不法組織「陸橋幫」，108年10月因涉犯多起傷害、恐嚇、妨害自由、聚眾滋事案件，警方依違反組織犯罪條例等罪嫌移送地檢署偵辦，羈押至今（109）年2月，羈押期滿釋放後，羅嫌等人仍不知悔改，於今年4月起，在官田、下營、柳營及北區等地區，率眾涉犯多起聚眾鬥毆、傷害、恐嚇、毀損及公共危險案件。

今年6月，羅男黨羽與某花店老闆有金錢借貸糾紛，竟率眾至店內砸毀門窗、監視器螢幕等財物，隔日又再次前往花店砸毀鐵門、電錶等物品，數日後又將花店員工毆打成傷，復於數周後前往花店老闆住家砸毀大門、玻璃等財物，行徑十分猖狂，嚴重影響地區治安。

▲「陸橋幫」犯罪集團遭警方強勢掃蕩瓦解，移送檢方偵辦。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲「陸橋幫」犯罪集團遭警方強勢掃蕩瓦解，移送檢方偵辦。（圖／記者陳聖璋翻攝）
麻豆分局組成專案小組，配合掃黑專案行動，會同新營分局、第五分局及刑大偵一隊強勢掃蕩，逮捕羅男及幫眾共8人到案，消弭幫派囂張氣焰。麻豆分局分局長洪頂力表示，青少年在同儕效應下，極易被誘加入幫派，一時失足，抱憾終生，為保護青少年及維護社會治安，重申警方掃黑之堅定決心，全力杜絕幫派勢力及街頭暴力，以保障民眾安全，營造安居樂業的生活環境。

關鍵字

組織犯罪 恐嚇 幫派 暴力 掃黑

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