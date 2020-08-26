海巡女力眼尖查獲622箱私菸　市價2千多萬

南部分署指出，8月24日，第六巡防區指揮部雷達發現1外切目標，自外海航向安平漁港，經雷達操作員研判航跡可疑，立即通報海巡署南部分署第一一岸巡隊、艦隊分署第四海巡隊及偵防分署台南市查緝隊，完成岸海勤務部署。
當日下午5時35分，「翊鑫號」駛進安平漁港，安檢所上士廖虹琇執行登船檢查，發現船員神色不安、舉止異常，且發現駕駛艙地板疑有偽裝及裁切之痕跡，即由安平責任區查艙專精小組人員開啟艙蓋，開艙後赫見艙內全是以牛皮紙箱包裝之「GOLDEN BRIDGE」私菸，當場人贓俱獲。
後續出動2隻海巡偵蒐犬協助清艙，不放過任何蛛絲馬跡，全案報請台南地檢署毅股檢察官柯博齡指揮偵辦，依菸酒管理法將涉案的許姓船長及3位船員，以及622箱私菸全數予以查扣，案經台南地檢署複訊後，許姓船長10萬交保、謝姓及黃姓船員各1萬元交保、李姓船員無保飭回。
南部分署副分署長耿英傑表示，私梟利用各種管道及偽裝走私菸品，意圖矇混謀利，呼籲國人切勿購買來路不明菸品﹔耿英傑強調，私菸影響國內市場經濟及國人健康甚鉅，將持續結合檢、警、調、海關及漁政、衛生等單位，全力執行走私查緝工作，積極維護國人身體健康及社會經濟穩定。
南部分署也呼籲，民眾如發現不法，可隨時利用海巡「118」報案專線，檢舉不法活動，共同為維護社會治安盡一份心力。
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