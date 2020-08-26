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八國志工相聚龍潭　體驗客家農庄風情

記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-08-26 18:30:00

▲「2020年半農生活坊國際志工營」讓不同文化背景、年齡的青年們在台灣農村找回平靜初心。（圖／記者李春台攝, 2020.08.26）
▲「2020年半農生活坊國際志工營」讓不同文化背景、年齡的青年們在台灣農村找回平靜初心。（圖／記者李春台攝, 2020.08.26）
「2020年半農生活坊國際志工營」迎接來自美國、德國、伊朗、巴拿馬、韓國、菲律賓、印尼等八國在台就讀或工作的國際志工，也召集在地和外縣市的青少年來到桃園龍潭三和社區走進客家庄，藉由學習採茶、製茶、砌駁坎、建築碎木步道等技藝與工法，讓不同文化背景、年齡的青年們在台灣農村找回平靜初心。

半農生活坊負責人郭于倩表示，自2018年起半農生活坊即舉辦年度國際志工營，今年營隊辦於8月17日至8月27日，為期12天在新冠肺炎衝擊、外國人士無法入境的情況下，半農生活坊改向在疫情爆發前已抵達台灣的交換學生、工作人士進行招生。期間有超過40多人報名，最後遴選出17名國際志工。

來自巴拿馬的米雅若在台攻讀研究所，今年暑假選擇參加志工營與自我和他人連結從小在美國長大的台裔美國人夏叔安表示，今年能夠來到茶鄉龍潭跟著茶農學習製茶以及茶系藝術，讓她大開眼界並會將台灣茶藝知識帶回美國德國的季焱今年來台學習中文，他認為這次營隊協助製作的雞舍、碎木步道等，使用天然建材和自然工法，減少對土地的破壞，讓他印象相當深刻。

▲來自德國和伊朗的朋友在現場為大家奉茶。（圖／記者李春台攝,
▲來自德國和伊朗的朋友在現場為大家奉茶。（圖／記者李春台攝, 2020.08.26）
今年營隊還特別加入了14位國中、小青年志工，大家一同紮營於三和國小。營隊安排了跨文化課程、書法分享、養小雞生命教育以及英文歌教學三和國小校長林繼鴻表示，這次三和國小很高興能夠敞開大門，歡迎國際志工和青少年進駐，學習農村知識、靜心認識自我和探索未來多元的可能性。

營隊期間，半農生活坊邀請志工們放下對大環境及未來的焦慮，欣賞「少即是多」的農村生活，透過認識採、製茶文化；傳統建築工法如：石砌駁坎、碎木步道建築等，與大自然重新進行連結。

三和里里長謝金棋表示，希望展現龍潭社區人與環境之間的關係，讓時下青年看見對未來發展的不同想像，使每一位志工都成為傳遞愛護自然與身心靈健康的種子。

▲韓國來的朋友製作道地辣炒年糕和海苔飯捲招待大家。（圖／記者李春台攝,
▲韓國來的朋友製作道地辣炒年糕和海苔飯捲招待大家。（圖／記者李春台攝, 2020.08.26）
半農生活坊今（26）日舉辦營隊成果發表會，發表會設有茶席，由國際志工親自為大家奉茶現場展出志工自製紅茶茶包、書法作品以及活動紀錄影片，分享12天來的學習成果。半農生活坊創辦人余孟芬表示，半農生活坊將秉持初衷，推廣農村生活美學，讓在地居民為自己的文化感到驕傲，同時也讓來自不同國家的人，在台灣農村發現新的自我以及不一樣生活方式。

關鍵字

龍潭 國際志工營 客家農庄 半農生活坊 新冠肺炎

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