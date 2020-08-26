八國志工相聚龍潭　體驗客家農庄風情

半農生活坊負責人郭于倩表示，自2018年起半農生活坊即舉辦年度國際志工營，今年營隊辦於8月17日至8月27日，為期12天﹔在新冠肺炎衝擊、外國人士無法入境的情況下，半農生活坊改向在疫情爆發前已抵達台灣的交換學生、工作人士進行招生。期間有超過40多人報名，最後遴選出17名國際志工。
來自巴拿馬的米雅若在台攻讀研究所，今年暑假選擇參加志工營與自我和他人連結﹔從小在美國長大的台裔美國人夏叔安表示，今年能夠來到茶鄉龍潭跟著茶農學習製茶以及茶系藝術，讓她大開眼界並會將台灣茶藝知識帶回美國﹔德國的季焱今年來台學習中文，他認為這次營隊協助製作的雞舍、碎木步道等，使用天然建材和自然工法，減少對土地的破壞，讓他印象相當深刻。
今年營隊還特別加入了14位國中、小青年志工，大家一同紮營於三和國小。營隊安排了跨文化課程、書法分享、養小雞生命教育以及英文歌教學﹔三和國小校長林繼鴻表示，這次三和國小很高興能夠敞開大門，歡迎國際志工和青少年進駐，學習農村知識、靜心認識自我和探索未來多元的可能性。
營隊期間，半農生活坊邀請志工們放下對大環境及未來的焦慮，欣賞「少即是多」的農村生活，透過認識採、製茶文化；傳統建築工法如：石砌駁坎、碎木步道建築等，與大自然重新進行連結。
三和里里長謝金棋表示，希望展現龍潭社區人與環境之間的關係，讓時下青年看見對未來發展的不同想像，使每一位志工都成為傳遞愛護自然與身心靈健康的種子。
半農生活坊今（26）日舉辦營隊成果發表會，發表會設有茶席，由國際志工親自為大家奉茶﹔現場展出志工自製紅茶茶包、書法作品以及活動紀錄影片，分享12天來的學習成果。半農生活坊創辦人余孟芬表示，半農生活坊將秉持初衷，推廣農村生活美學，讓在地居民為自己的文化感到驕傲，同時也讓來自不同國家的人，在台灣農村發現新的自我以及不一樣生活方式。