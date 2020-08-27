有沒有當市長不重要！侯友宜：對自己負責任最重要

新北市環保局舉辦首屆「新北永續未來學院」互動式營隊，侯友宜市長最後一天現身與學員對談城市永續願景，侯友宜以五股垃圾山整治為例，強調環境污染不會手下留情，做事情不要考慮選舉，有沒有當市長不重要，對自己負責任才是最重要的。





侯友宜說，他要在一年內把五股垃圾山整頓完畢，今年內拆除160家鐵皮工廠，之前已經拆了250家，把綠地公園還給民眾，強調只要下定決心去做就很簡單，不要考慮選舉，有沒有當市長不重要，每個人的價值不會因為當市長而偉大，重點在於有沒有做應該做的事情，基於對自己負責任的態度，追求其價值才是最重要的。



▲侯友宜以五股垃圾山整治為例，強調環境污染不會手下留情，做事情不要考慮選舉，對自己負責任才是最重要的。(圖/記者康子仁攝)

侯友宜頒發獎金及「新北永續青年大使」結業證書，他勉勵學員「思考之後更要行動，年輕人未來想要生活在怎樣的環境，就從現在開始改變！」，他也肯定學員提出的各項創意提案、從外部刺激政府機關思考，市府將納入參考外，也會提供創新平台與資源。





為期3天的未來學院共有46名高中生和大學生參與，課程第一天邀請具環保、氣候、能源、綠色產業等立委及專家學者建構領域知識量能；第二天安排一系列實務踏查活動，如前進白沙灣淨灘守護海洋，不到兩小時共清出250公斤海洋廢棄物，還清出長度如海龍般的漁具定置網，從中學習源頭減量觀念。



在活動當中，學員也搭乘新北市淡海輕軌，體驗綠色運輸兼顧城市永續發展及環境保護的重要性，另外也參觀八里焚化廠、探訪與環境共融的三芝里山共榮社區，學員最後一天針對「新住民」、「新創生」、「新領導」、「新聯結」、「新趨勢」、「新美學」等6面向，提出新北市未來10可能的城市永續願景。



侯友宜與學生交流時說到，環境問題沒有年齡、國界、甚至政黨之分，新北市加入英國、加拿大成立的「脫煤者聯盟」，111年將成為無煤城市，這是新北市設定的願景和追求的進步價值，侯友宜表示，學員「2030新北永續願景」提案充滿創意想法，做得到的未來都會請環保局考量。



市長還提到，市府為了打破框架、提出成立「點子行動學校」，下個月也將舉辦「2020設計新北」，將展出正在打造的三重第二行政中心永續、環保、節能、低碳等循環建築特色，也有環境美學、環境再造等設計作品。



環保局長程大維補充，青年世代的能量也要「永續」，政策才可以持續推動，環保局提出「環保青」青年政策，「未來學院」是其中一項，除了公部門的努力外，環保需要更多巧思與創意，透過營隊活動相互交流，提供青年集思廣益的平台，也讓市府有機會傾聽年輕人對於宜居城市的嚮往。



