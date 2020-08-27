影／夢境與現實交融　「銀色異夢」員林演藝廳上演

盜火劇團演藝團隊進駐彰化員林演藝廳，今年聚焦銀髮族群的藝術參與，共同創作新劇「銀色異夢」，將於29、30日演出，並由彰化在地11位銀髮長者擔任素人演員，以他們的「夢境」及生命故事構築劇本藍圖，藉由重新揀選、拼貼，發展出具在地特色，又富有人情味的全新文本。

▲今年盜火劇團推出全新計畫，聚焦銀髮族群的藝術參與，以他們的「夢境」及生命故事構築劇本藍圖。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.27）

彰化縣長王惠美說，今年盜火劇團推出全新計畫，聚焦銀髮族群的藝術參與，以他們的「夢境」及生命故事構築劇本藍圖，藉由重新揀選、拼貼，發展出具在地特色，又富有人情味的全新文本，70歲的肉攤老闆黃儒嫻說，原本以為退休的老年生活會過得孤獨無聊，從沒想過有一天自己會站上舞台，讓她重新充滿青春活力。

黃儒嫻說，她第一次演戲，其實很緊張害怕和驚喜，從忙碌的肉攤工作退休後，平常只能靠視訊和兒女連絡，為免老年孤獨無聊，所以她也主動參加馬興社區活動，今年又報名參加演出，也完成她更多彩多姿的退休生活。

▲新劇「銀色異夢」，將於29、30日演出，並由彰化在地11位銀髮長者擔任素人演員。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.27）

63歲的夫妻檔素人演員梁貴子和陳明樂演出由他們真實人生改編的故事，陳明樂的右手年輕時因工作遭機器輾斷，梁貴子小時候因小兒麻痺腳行動不便，兩人互相扶持共譜浪漫愛情的事故也被搬上舞台。

彰化縣文化局長張雀芬說，在本次田野調查的過程中，盜火劇團探訪了超過20位的銀髮長者，其中，演員楊儀菲分享了她的「預言夢」；柯學毅在夢中與最心愛的母親道別；張月美透過夢境，憶起小時候最單純甜美的初戀；還有一位表示可以控制夢境、做「清醒夢」的醫師。

▲盜火劇團將訪談蒐集而來的夢境故事與生命經歷串聯成一場夢境實驗，邀請夢境的主人親自上舞台表演。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.27）

最終，盜火劇團將訪談蒐集而來的夢境故事與生命經歷串聯成一場夢境實驗，邀請夢境的主人親自上舞台表演，在各個獨特的夢境中，呈現銀髮族群真實的生命狀態，希望透過「銀色異夢」能找尋世代間的共鳴。