開直播引殺機　劉嫌「爆開槍動機」：粉絲肉搜家人

知名網紅館長陳之漢遭槍擊案，劉嫌投案後一開始不願意接受偵訊，等到律師到場後，他才供稱向警方供稱，因為館長開直播羞辱他，嗆他性騷擾，要求100萬民事賠償，又被館長粉絲肉搜，騷擾他和家人，心生不滿才會開槍。





根據了解，劉嫌案發後一整晚都在找律師，最後找了伯衡法律事務所的陳姓男律師和郭姓女律師到警察局辯護，在律師到場的情況下，劉嫌才願意接受偵訊。





據悉劉嫌偵訊時忿忿不平，透露館長前兩天開直播，質疑劉嫌對他性騷擾，要求劉在3天內道歉，並且民事求償1百萬，嫌犯認為被館長羞辱，才會心生不滿。





劉嫌供稱，在館長直播後，他遭到對方粉絲肉搜，他本人和家人都受到騷擾，犯案當時喝了不少酒，開槍時沒有想太多，朝館長開了3槍，邊開槍邊往後退，最後小跑步回到計程車上，隨即乘車前往派出所投案。





對於敏感的槍枝來源，劉嫌一開始不願交代細節，後來才供稱是朋友借放在他家，已經放了很長一段時間﹔警方初步調查，劉嫌高中肄業，目前無業，與父母同住內湖，下面還有個弟弟，警方在案發後通知家屬，但家屬不願意前往警局探視。





根據警方調查，劉嫌交出的犯案槍枝疑似為以色列所製，俗稱「沙漠雛鷹」的傑里科941手槍，由於槍枝疑似有改造痕跡，警方還要再鑑定，確認是否為制式手槍。















