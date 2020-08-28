影／中州盃分齡籃球賽　高男甲青年高中衛冕成功

全國全民中州盃分齡籃球錦標賽，今(28)日賽程為高男甲組、高男乙組及大專公開男生組等各組四強排名戰，因此戰況相當激烈，場邊的家長加油團也喊得特別賣力，為自己的子弟喝采。

▲大專公開男生組各隊卯足全力拚最佳成績。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

高男甲組苗栗高中vs.后綜高中爭第三名，苗栗高中原本一路保持領先，但第四節被后綜高中追上，苗栗高中穩住陣腳再超前，最後以74:60奪得勝利；冠軍爭霸戰更是精彩，青年高中vs.成功高中，兩隊實力難分軒輊，比數差距相當小，不到最後一刻根本無法分出勝負，終場青年高中驚險衛冕成功，登上冠軍寶座！

▲高男乙組第一名由田中高中摘下。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

28日上午進行的高男甲組三、四名之戰，苗栗縣苗栗高中對上台中市后綜高中，后綜高中在第一、二節時分數一直處於落後狀態，但是到了第三節不斷加快進攻節奏，把分數逐漸拉高，第三節結束時只差對手三分，甚至在第四節追平對手，苗栗高中倍感威脅，球員激出爆發力、連連得分，再度把比數拉開，終場苗栗高中就以74:60打下后綜高中，勇奪第三名。

▲高男甲組成功高中拿下第二名，家長加油團是球員的最佳後盾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

另一場高男甲組冠軍爭霸戰，是由戰績4戰全勝的台中市青年高中，對上5戰全勝的台北市成功高中，兩強相爭可說是龍爭虎鬥，前三節兩隊互有領先，分數皆在伯仲之間，到了第四節兩隊仍打得難分難捨，相當緊張，而兩隊的家長加油團更是賣力為自己的孩子加油，歡呼聲都快把體育館的屋頂掀翻，最後青年高中謹慎守住領先的4分，以63:59擊退成功高中，驚險保住冠軍寶座，成功高中屈居第二。

▲高男甲組青年高中蟬聯冠軍、衛冕成功。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.28）

經過一整天的激戰，各組名次如下：高男甲組：第一名-青年高中、第二名-成功高中、第三名-苗栗高中、第四名-后綜高中。高男乙組：第一名-田中高中、第二名-青年高中A、第三名-台中家商、第四名-斗六高中。大專公開男生組：第一名-義守大學、第二名-高師白太極、第三名-高師藍太極、第四名-中州科技大學。