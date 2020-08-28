羅東倉前路地下道施工封閉　中山路交通暗黑公所籲改道

宜蘭縣政府從8月16日起辦理倉前路地下道路面與排水改善工程，預計至10月19日才會完工，這段期間因施工需要封閉地下道，縣府已規劃光榮北路與中正北路為車輛改道行駛路線，並於周邊路口設置改道指引牌面告知用路人，並於地下道前、後端配置交維人員現場指揮。
不過，自地下道封閉以來，上、下班尖峰時段有許多車輛從倉前路地下道東側經陽明北路、陽明路轉入羅東市區中山路，造成中山路交通嚴重阻塞，動彈不得。
省道台7丙線為東西橫向連接五結、羅東、冬山、三星各鄉鎮之交通重要幹道，沿線經過中山路鐵路平交道，也行經羅東夜市等市區商業活絡熱鬧區域，平日交通流量即屬龐大。現因倉前路地下道施工封閉影響，尤其尖峰時段，車流大量匯入中山路，回堵情形更加嚴重，下星期中、小學即將開學，交通擁塞問題勢必雪上加霜。
羅東鎮長吳秋齡呼籲民眾，這段施工期間請共體時艱，配合改道措施，不要直接進入市區中山路。而公所也於外環道路東側光榮路與中山路口，設置前往羅東市區車輛請改道行駛牌面，引導車輛儘量行駛羅東外環道路，藉分流紓解市區過多車潮，避免塞車問題更加惡化。
為紓解交通，羅東警分局每日6時至10時、16時至20時的尖峰時段，都會安排員警勤務，分別於中正北路與倉前路口、中山路鐵路平交道兩處，執行機動交通疏導措施。