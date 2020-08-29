「同安寮十二庄請媽祖」老照片歷史回顧展

彰化縣埔鹽鄉、福興鄉12個庄頭189年前發起「十二庄請媽祖」遶境活動，被彰化縣文化局登錄為宗教類無形文化資產，今年遇到新冠肺炎疫情，首度停辦，但信徒蒐集老照片，今（29）日起在埔鹽鄉立圖書館展出，代替遶境活動，宣揚媽祖慈愛和保佑地方的胸懷。

▲福興鄉12個庄頭189年前發起「十二庄請媽祖」遶境活動，信徒蒐集老照片在埔鹽鄉立圖書館展出，代替遶境活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.29）

同安寮十二庄請媽祖老照片展覽，共同走入歷史的時光隧道，「同安寮十二庄請媽祖」老照片歷史回顧展自即日起至10月4日在埔鹽鄉立圖書館展出123張老照片，今天舉行開幕式，彰化縣長王惠美、彰化縣同安寮文化協會理事長陳鈴坤、同安寮十二庄大總理陳錦鈿等人與會，歡迎鄉親踴躍前往觀賞，共同走入同安寮十二庄請媽祖文化的歷史時光隧道。

彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」民俗活動已有189年歷史，縣府在4年前將其登錄為彰化縣特有的無形文化資產，而這項民俗活動最早的影像紀錄竟是一名美國人，他是人類學者葛伯納（Bernard Gallin），1957年他與夫人長住埔鹽鄉新興村，剛好遇到1年1度的「同安寮十二庄請媽祖」活動，20年前他再度來台，把手上僅有珍貴照片送給村民，17張相片成為這項民俗活動最早的影像紀錄，目前都在埔鹽鄉圖書館展出。

▲「同安寮十二庄請媽祖」民俗活動，從照片中看到，信徒們赤腳扛著媽祖鑾轎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.29）

其中最難得的是美國人類學者葛伯納贈送的17張相片，1957年他跟太太葛瑞黛為了研究台灣的鄉村文化，長住埔鹽鄉新興村1年半，在這期間剛好遇上「同安寮十二庄請媽祖」民俗活動，從照片中看到，信徒們赤腳扛著媽祖鑾轎，但為了準備儀式時，地方頭人個個都穿西裝、打領帶，這在當時非常的罕見，每個人身上的行頭都價值不斐，從這裡看出在地人對媽祖的崇敬，此外，從照片中也發現「客家獅」，同安寮幾乎都是閩南人，卻有客家獅來參與，十分特別。

同安寮文化協會總幹事陳慶煌說，過去一年收集期間，他和文化界人士到處打聽，得知美國人葛伯納在民國50年間來台作博士研究，拍攝十多張同安寮十二庄請媽祖的照片，放在「蛻變中的農村」論文，葛伯納慷慨提供照片底片，讓展覽有了今昔對比的照片，民眾可以更清楚了解同安寮十二庄請媽祖的歷史沿革。