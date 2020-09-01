投入84億元　侯友宜推動校舍美強生計畫

新北市三重區碧華國小1日舉辦老舊校舍整建工程啟用典禮，市長侯友宜親自出席，在開學週敲響上課鐘聲，為碧華國小師生開啟新學期、新校舍、新氣象，新北市政府也投入84億元，從美感、補強和生態永續3大面向進行校舍補強、老校更新和新設校。

侯友宜表示，自他上任以來推動108-111年「新北校舍美強生計畫」，投入超過84億元，從美感、補強、生態永續3大面向進行校舍補強、老校更新及新設校，讓孩子在安全優質的學習環境學習。

侯友宜說，碧華國小這幾年陸續進行校舍改建、增建幼兒園設施、設立自立午餐廚房、改善教學設備，校舍完工後，將成為一所「校園美強生、音樂美樂地、午餐美熱地」的三美校園，也是全國首屈一指的國小音樂專業教育學校，相信未來一定可以培育更多優秀音樂家。

教育局長張明文表示，碧華國小於民國63年創校，迄今已逾40多年，因校舍老舊，為免除安全疑慮，106年完成一期校舍重建工程並興建地下停車場，接續「新北校舍美強生計畫」，及配合「營養午餐美熱地」、「優化托育環境」等施政措施，今年再完成二期校舍整建工程，總計斥資11億，打造出結合在地特色及音樂教育的嶄新校舍。

碧華國小擁有傳統優良的音樂教育，且鄰近碧華布街，校舍整體建築即以音樂教育特色及在地布街意象為設計主軸，建築形式及牆面設計，運用樂譜流線及布街工作日常等元素或造型，展現藝術與人文之活力與美感。此外，校舍建造使用永續環境之材料，並兼顧建築美學，獲得銅級綠建築標章，讓學生在重視節能、健康的生態永續校園中，舒適學習。

啟用後的校園共有普通教室96間、附設幼兒園教室7間，另設圖書館、活動中心、音樂廳、演奏廳、合奏練習教室、琴房、專科教室與多功能教室、自立午餐廚房、寬闊的藍色操場等，提供學童完整的音樂學習場域、優質的教學環境。