秋冬旅遊看好澎湖　旅行社砸重金行銷6大主題

8月份入境澎湖人數再創新高，根據縣府統計海空29萬9544人，與去年8月相比多了近9成，亦創歷年的單月新高，新冠肺炎疫情發生之後，澎湖成為國民旅遊的首選，接下來登場的國際海灣燈光節、國際風箏賽、戀戀海味美食假期、跨海馬拉松精彩可期，到澎湖離島享受不一樣的秋冬漫遊。



▲8月份入境人數再創新高，其中空運為21萬6489人、海運8萬3055人，比起去年8月的15萬8158人多出將近一倍。（圖／澎湖縣政府提供） 根據旅遊處統計，今年7月安心旅遊上路、海上花火節、暑假類出國等因素加持下，澎湖7月入境人數多達29萬0125人，較去年同期成長將近4成，8月份再創新高，入境人數為29萬9544人，其中空運為21萬6489人、海運8萬3055人，比起去年8月的15萬8158人多出一倍。



▲雄獅旅行社十分看好澎湖的秋冬魅力，在台北的忠孝東路上耗費巨資重金行銷澎湖，並精心規劃了「秋遊澎湖6大主題趣」。（圖／澎湖縣政府提供） 已在澎湖蹲點的雄獅旅行社總經理陳碧松表示，公司十分看好澎湖的秋冬魅力，因此在台北的忠孝東路上面，耗費巨資重金行銷澎湖，並精心規劃了「秋遊澎湖6大主題趣」，包括桶盤虎井大地藝術季雙島之旅、南寮蒙面女郎美食故事DIY、西嶼東臺軍事文化、篤行十村眷村美食、網紅島可夢大環島巴士、馬拉松101K單車破風之旅、五星酒店美食饗宴、牽罟網魚體驗等特色產品，更推出「Smart自組遊」，提供澎湖食住行遊購娛等超過66項的組合玩法，讓自由行的旅客玩出最聰明實惠的選擇。



交通部長林佳龍日前表示，由於暑假期間安心旅遊補助帶動十倍的產值，成效非常好，因此已再籌措十六億元挹注並進行滾動式檢討，希望到時候能朝著延長至十月底的目標來努力﹔目前看來澎湖縣下半年的觀光旅遊活動最多、最有吸引力，若行銷力道足夠將可為海島假期帶來另一波高潮。



