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秋冬旅遊看好澎湖　旅行社砸重金行銷6大主題

記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-09-01 17:26:50

▲8月份入境澎湖人數再創新高，根據縣府統計海空29萬9544人，與去年8月相比多了近9成，亦創歷年的單月新高。（圖／記者張塵攝，2020.09.01）
▲8月份入境澎湖人數再創新高，根據縣府統計海空29萬9544人，與去年8月相比多了近9成，亦創歷年的單月新高。（圖／記者張塵攝，2020.09.01）

8月份入境澎湖人數再創新高，根據縣府統計海空29萬9544人，與去年8月相比多了近9成，亦創歷年的單月新高，新冠肺炎疫情發生之後，澎湖成為國民旅遊的首選，接下來登場的國際海灣燈光節、國際風箏賽、戀戀海味美食假期、跨海馬拉松精彩可期，到澎湖離島享受不一樣的秋冬漫遊。

▲8月份入境人數再創新高，其中空運為21萬6489人、海運8萬3055人，比起去年8月的15萬8158人多出將近一倍。（圖／澎湖縣政府提供）
▲8月份入境人數再創新高，其中空運為21萬6489人、海運8萬3055人，比起去年8月的15萬8158人多出將近一倍。（圖／澎湖縣政府提供）
根據旅遊處統計，今年7月安心旅遊上路、海上花火節、暑假類出國等因素加持下，澎湖7月入境人數多達29萬0125人，較去年同期成長將近4成，8月份再創新高，入境人數為29萬9544人，其中空運為21萬6489人、海運8萬3055人，比起去年8月的15萬8158人多出一倍。

▲雄獅旅行社十分看好澎湖的秋冬魅力，在台北的忠孝東路上耗費巨資重金行銷澎湖，並精心規劃了「秋遊澎湖6大主題趣」。（圖／澎湖縣政府提供）
▲雄獅旅行社十分看好澎湖的秋冬魅力，在台北的忠孝東路上耗費巨資重金行銷澎湖，並精心規劃了「秋遊澎湖6大主題趣」。（圖／澎湖縣政府提供）
已在澎湖蹲點的雄獅旅行社總經理陳碧松表示，公司十分看好澎湖的秋冬魅力，因此在台北的忠孝東路上面，耗費巨資重金行銷澎湖，並精心規劃了「秋遊澎湖6大主題趣」，包括桶盤虎井大地藝術季雙島之旅、南寮蒙面女郎美食故事DIY、西嶼東臺軍事文化、篤行十村眷村美食、網紅島可夢大環島巴士、馬拉松101K單車破風之旅、五星酒店美食饗宴、牽罟網魚體驗等特色產品，更推出「Smart自組遊」，提供澎湖食住行遊購娛等超過66項的組合玩法，讓自由行的旅客玩出最聰明實惠的選擇。

交通部長林佳龍日前表示，由於暑假期間安心旅遊補助帶動十倍的產值，成效非常好，因此已再籌措十六億元挹注並進行滾動式檢討，希望到時候能朝著延長至十月底的目標來努力目前看來澎湖縣下半年的觀光旅遊活動最多、最有吸引力，若行銷力道足夠將可為海島假期帶來另一波高潮。

關鍵字

入境人數 澎湖秋冬旅遊 6大主題趣 雄獅旅遊 燈光節

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