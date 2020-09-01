影／開學見面禮　芬園同安國小PU跑道正式啟用

彰化縣芬園鄉同安國小今（1）日就獲得全新PU跑道啟用的好消息，縣長王惠美在啟用典禮表示，該校舊跑道龜裂破損，甚至竄出樹根，縣府因此補助300萬元改善，新跑道平坦安全，學童都開心萬分，迫不及待下場盡情奔跑，展現活力。

▲芬園鄉同安國小今（1）日就獲得全新PU跑道啟用的好消息。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.01）

王惠美表示，她到同安國小是第3次了，第1次是她擔任立委期間，第2次是她上任後，當時只有20名學生，依現在的標準可能面臨併校，但在校方努力下，目前學生已有40多位，有許多課程是別的學校學不到，並與地方產業結合，校園還有樹屋及共讀站，也因而吸引其它學區學生前來就讀，這次啟用典禮是第3次來，因為樹根破壞PU跑道，並有多處龜裂破損，因此予以改善。

王惠美指出，同安國小學習成果豐碩，在科展方面榮獲佳績，「同安好咖」創客團隊分別在今年的索尼創意科學大賽以及科技教育創意實作競賽獲得冠軍，「網界博覽會」也大放異彩，勇奪台灣學校網界博覽會銀獎與國際學校網界博覽會金獎。

▲芬園鄉同安國小校園還有樹屋。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.01）

王惠美說，縣府近年來持續補助同安國小教室耐震補強、圖書館空間、智慧學習教室、校園環境改善、夏日樂學計畫及創課教學等教育經費，累計約1000萬元，也看到學校在各方面展現的成果。

同安國小校長施皇羽說，今年學校學生人數已有46位學生，且今年度小一新生入學也有9位，在大家的努力後，讓同安國小更好。

施皇羽指出，舊PU跑道10年前就已啟用，因為學校位處八卦山斷層帶，歷年來大小地震不斷，PU跑道長期受損而有凹凸危險性存在，感謝縣府關心偏鄉國小教育，發現問題並撥用經費予以改善。