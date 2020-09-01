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金門綠鬣蜥逃逸　受驚嚇自行斷尾求生

記者蔡若喬/金門報導
calendar_today2020-09-01 19:13:41

▲綠鬣蜥被金門民眾發現時因受驚嚇自行斷尾求生。(圖/金門建設處提供)
▲綠鬣蜥被金門民眾發現時因受驚嚇自行斷尾求生。(圖/金門建設處提供)
一隻長逾1米的綠鬣蜥，昨(31)日意外出現在金湖營區附近，被拾獲時因受驚嚇自行斷尾求生，金門縣野生動物救援暨保育協會研判，這隻全長至斷尾處約50公分、體重1.19公斤的雌性亞成體綠鬣蜥，應為人為飼養寵物逃逸之個體，如民眾發現自行飼養綠鬣蜥寵物走失，可與縣府農林科洽詢。

▲入侵種美洲綠鬣蜥族群快速擴張，對台灣農作、護岸、生態造成嚴重影響。(圖/金門縣建設處提供)
▲美洲綠鬣蜥族群快速擴張，對台灣農作、護岸、生態造成嚴重影響。(圖/金門縣建設處提供)
美洲綠鬣蜥（Iguana iguana）原產於中南美洲，屬於大型蜥蜴，每胎可產20至70顆卵，因其在臺灣沒有天敵，氣候環境適合便可在野外快速建立族群，綠鬣蜥會入侵臺灣主要是因民眾棄養，因其外型奇特、類似「酷斯拉」，性情溫和容易飼養，受到寵物市場歡迎，但大多民眾購買時未評估其體型可長到2公尺長，多在飼養一段時間後便棄之野外，卻造成戶外生態大受影響。

建設處表示，近年台灣地區因外來入侵種美洲綠鬣蜥族群快速擴張，對農作、護岸、生態造成嚴重影響，林務局在109年8月20日公告修正「適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖陸域野生動物種類」及「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」2項規定，民眾飼養綠鬣蜥、食蛇龜等86種野生動物，自9月1日起至11月30日前，應向所在地之各直轄市、縣（市）政府辦理登記，飼主應於公告3個月內、即11月30日前，向所在地方政府辦理登記，才可繼續飼養。

此外，除非經主管機關同意，飼主不得再行繁殖，逾期未登記或違規繁殖者，可處1萬至6萬元罰鍰，並可沒入飼養動物；另人工飼養繁殖的野生動物個體適用野保法相關規定，無論輸出入、買賣、陳列展示，均應依法申請同意。

關鍵字

綠鬣蜥 斷尾求生 金門縣野生動物救援暨保育協會 走失

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