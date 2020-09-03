金門中秋博狀元餅首場鄉鎮賽　9月8日開放民眾報名

金寧鄉公所表示, 活動報名時間將在9月8日起上午08:30～12:00及下午14:00～17:30開始受理金寧鄉博餅鄉賽電話報名，此次活動報名總人數為1000人，報名方式採電話報名，額滿為止，每通電話限制報名人數2位。
報名資格如下：一、以設籍在金寧鄉之鄉民為限，現場後補者資格亦同，二、參賽者須為7歲以上，三、每人限報1場，不得重複報名，報名時請詳述參賽者姓名、身分證字號、出生年月日、戶籍地址及聯絡電話等資料，公所電話報名專線：082-373308、082-373297、082-373182、082-373194、082-373128共5支專線受理報名。
報名成功者，需於9月14日至9月18日08:30～12:00或14:00～17:30，於公所1樓服務台領取入場證，領取時請攜帶報名者之身分證或戶籍謄本或戶口名簿查驗領取，逾期未領取入場證者，將以棄權論。
本次彩品豐富，將提供具地方代表性特產，作為各桌初賽彩品，另外總決賽「狀元王」彩品為125CC 機車乙台；「榜眼」為電視乙台；「探花」為IPAD AIR平板乙台；第4名至第10名同列優勝，彩品為「6公升白罈金門高梁酒」各乙盒，另外，若中獎金額超過20,000元以上者，須依法扣繳10%機會中獎所得稅金，若中獎者不願意提供資料，或未能依法繳納稅額，即視為放棄得獎資格。