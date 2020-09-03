影／樂活重陽　彰縣65歲長者每人1000元重陽禮金

為歡慶重陽佳節，彰化縣政府今（3）日舉辦重陽節系列活動暖身會，彰化縣長王惠美宣布， 設籍彰化縣65歲以上長者每人發1000元重陽禮金，縣府將從10月4日開始發放，直接領現或轉帳匯款均可，2擇1自行決定，今年百歲人瑞從147人驟升為209人，每人可得到1萬元及金鎖片、禮品。

▲長者服裝走秀展現活力與風格。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.03）

王惠美表示，彰化縣65歲以上長者已20萬2658人，高齡化明顯，今年重陽禮金65歲以上長者每人1000元，100歲以上人瑞每位1萬元及金鎖片和禮品、具備福利身分戶資格的長者，年滿65歲至79歲3000元，年滿80歲至89歲6000元，年滿90歲以上9000元。

王惠美說，彰化百歲人瑞去年只有147位，今年就有209人，結婚60週年的有1047對，結婚70周年的有170對，彰化縣顯然是長壽大縣，要長壽也要幸福，縣府希望建構老少都喜歡的宜居彰化，社區關懷據點已由去年150個增加100多個已有262個，為的就是要長輩在地得到最好的照顧及關懷。

▲為歡慶重陽佳節，舉辦一系列活動，包括廚藝、卡拉OK比賽、益智桌遊與時尚走秀等，歡迎民眾與長輩參加。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.03）

重陽節系列活動宣傳，由中洲科大時尚系協助，加上服飾電商贊助，為16名長輩展現今日穿搭，長輩展現活力與風格，獲得現場喝采；為歡慶重陽佳節，從9月14日至11月28日舉辦一系列活動，包括廚藝、卡拉OK比賽、益智桌遊與時尚走秀等，歡迎民眾與長輩參加。

社會處長王蘭心表示，10月11日在統一渡假村鹿港文創會館辦理「赤子心、銀髮情阿公阿嬤逗陣來卡拉OK」總決賽；10月27日-10月29日於縣府中庭辦理彰化縣長青學苑成果展；11月8日在員林公園辦理益智桌遊嘉年華活動；11月14日於縣立體育館辦理社區照顧關懷據點成果展；11月28日在大有社區辦理長者為師成果展，將以尋寶方式呈現培訓成果並邀集社區民眾參與，每項活動都非常精彩，歡迎民眾與長輩踴躍參加。