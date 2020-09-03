影／109年彰化縣各界秋祭國殤大典　向先烈英魂致敬

今(3)日是軍人節，為紀念為國捐軀的先賢先烈，彰化縣政府舉辦109年秋祭國殤典禮，彰化縣長王惠美主持祭典，追思為國奉獻的烈士們、代表縣府與縣民向遺族致上最高敬意。

▲彰化縣長王惠美向國軍陣亡將士及烈士靈位獻花。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.03）

彰化縣各界秋祭國殤大典今(3)日分別在彰化市忠烈祠、軍人忠靈祠依序舉行，由彰化縣長王惠美擔任主祭，率同烈士遺族、相關機關團體首長及各界代表等百餘人陪祭、與祭，向國軍陣亡將士及烈士靈位行上香、獻花、獻果及恭讀祭文等儀式，齊同追思緬懷為國捐軀、因公殉難的官兵、烈士英靈，感念其對社會、國家的貢獻，祭典場面莊嚴隆重、平和肅穆，對表彰忠勇節義精神及祭典文化深具潛移默化的功用。

王惠美說，藉由秋祭國殤的儀式向所有將士與烈士的英靈表達感恩之意，追思其為國捐軀的精神，也慰問其遺眷，今年因應疫情僅由相關人士代表出席，也提醒民眾遵守防疫新生活的規範，勤洗手、戴口罩，保持適當的社交距離。

▲彰化縣政府舉辦109年秋祭國殤典禮，追思為國奉獻的烈士們。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.03）

入內祭祀前，王惠美逐一向烈士遺族致意慰問，感念烈士對國家的無私奉獻，彰化縣政府每年舉行秋祭國殤大典，藉由祭祀先賢先烈的典禮，讓社會大眾知道因先賢先烈的奮勇犧牲，才能成就如今安和樂利的生活。

因值新冠肺炎防疫期間，為配合防疫新生活運動，今年忠烈祠秋祭祭典各界與祭代表酌減派員，入內祭祀者均須量測體溫並確實配戴口罩以減少感染風險；另祭典現場備有酒精消毒液供參加人員使用，殿內採半開放式布置保持空氣流通，確保防疫工作落實。