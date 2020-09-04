「樂活不要詐」中彰榮家辦理老人安全理財講習

近年來，詐騙集團經常鎖定退休公務員、老年人行騙，中彰榮家為了強化住民理財觀念，防範遭受詐騙，確保安養生活的經濟狀況無虞，今（4）日邀請上海儲蓄銀行郭雅青講師至榮家舉辦「樂活不要詐」金融知識宣導活動，吸引高齡長輩參加，榮民伯伯反應熱烈，聚精會神學習反詐、反假的「新學分」。

▲中彰榮家邀請上海儲蓄銀行郭雅青講師至榮家舉辦「樂活不要詐」金融知識宣導活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.04）

活動開始前，中彰榮家副主任邱文俊表示，鑑於近年新興網路科技與社群媒體發展，散布假訊息及網路詐騙現象層出不窮，為避免榮民、員工遭受詐騙，損失錢財，特別「金融管理委員會」協助邀請到上海銀行講師郭雅青至榮家辦理長輩安全理財與防詐騙的宣導。

台灣近年來詐騙的手法越來越多樣化，很多不肖的詐騙集團都針對老人家來行騙，讓許多老人家辛苦一輩子的積蓄，在一夕之間都不見了，造成晚年經濟生活無法負荷及心理嚴重受創，希望透過這次宣導講習活動，讓家區長輩都能建立良好的金融知識，來守護自身財產安全。

郭雅青是金管會銀行局金融推廣講師，對金融理財及防詐騙頗有研究，並以影片解說網拍交易詐騙、公務詐騙、援交詐騙、中獎詐騙等常見詐騙手法，進行反詐騙說明，以遠離詐騙陷阱，避免成為詐騙集團的受害者。活動中透過簡報、新聞案例的播放及有獎徵答來與住民互動，讓在座的長輩有深刻的記憶，與會的住民也都能輕易的瞭解宣導的內容。

活動後仁愛房的王伯伯說到，辛苦一輩子為國犧牲奉獻，國家也在自己晚年提供經濟上的支持，如果沒有正確的防詐騙知識，搞不好那天自己都會被騙。今天的宣導活動讓他受益良多，直說上完課後，那些要命的壞人是騙不到我的錢，我也要將這些觀念傳遞給今天沒來上課的其他住民們，才不枉曾經是戰場上同袍的情誼。