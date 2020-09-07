防止「萊豬」混珠　嘉市加強肉品標示稽查

嘉市府重申，把關食安，市府不能退讓也不會退讓，為此，在9月1日市務會議中，提出各項深化食安作為，守護市民健康，自即日起至109年12月31日期間為第一階段輔導期，衛生局將輔導食品業者(含餐飲業、夜市、攤商)自主管理，並製作豬肉來源產地標示貼紙供業者張貼使用，若僅使用「國產豬肉」則可張貼「本店均使用國產豬肉」標誌貼紙；若使用進口豬肉則應張貼清楚揭露標示來源國之標誌貼紙，衛生局也同步公文函請本市各醫院、護理之家、產後護理之家及長照機構優先採購國產肉品。
市府強調，110年1月1日後則為第二階段加強稽查期，衛生局將派員稽查轄內所有食品業者標示豬肉原產地並比對進貨憑證資料，確認其標示正確性，若查獲標示不實違規者，將依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，爰依同法45條第1項規定，裁處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。
市府也指出，本次9月7日開議之議會臨時會，已提修正嘉義市食品安全管理自治條例，增訂對於豬肉及以豬可食部位為原料之食品，如檢出瘦肉精但未超過衛福部訂定之安全容許標準者，處新臺幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰，目前審議中，市府也說明將強化現階段市售豬肉瘦肉精抽驗，不合格者將依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，爰依同法第44條第1項規定，裁處新臺幣6萬元以上至2億元以下罰鍰；市府衛生局表示，今(109)年迄今於轄內賣場、超市、肉品販賣店(攤)及餐飲店等共計抽驗45件市售肉品檢體，檢測瘦肉精「萊克多巴胺」結果皆合格。