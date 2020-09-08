影／彰化排隊名店蛋黃酥　代購價飆到最高點

彰化市蛋黃酥排隊名店「不二坊」公告從9日到26日暫停現場販售，消息一出網路上一片哀鴻遍野，許多代購主為了順利交貨，在網路上招兵買馬，甚至出動工讀生當排隊大軍，在距離暫停現場販售最後1天之際，更是飆到天價。

▲1名遠從台南市來買蛋黃酥的婦人說，她是衝著名氣來，至於好吃不好吃，則見仁見智。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.08）

彰化市蛋黃酥排隊名店「不二坊」公告從9日到26日暫停現場販售，消息傳出，在距離暫停現場販售最後1天之際，1盒15顆蛋黃酥原價600元，代購價大漲1倍飆到1200元天價，現場也出現代購業者請來的排隊大軍，漏夜排隊到今（8）日上午，代購業者則四處遊說想要買蛋黃酥的民眾，生意強強滾。

代購業者為了以更好的價格招攬生意，也跟著招聘許多弱勢身障老阿公老阿嬤排隊，有人凌晨起便開始拿著板凳排隊，只為了下午開店後，可以賺到微薄3、400元的零收，就算排隊買不到，也有1個價值80元的便當可以吃；一名開心臟手術的駝背老阿公，原本就是低收入戶，一想到接下來的18天都沒有開放販售，也賺不到外快，眼眶都紅了。

由於今天是現場販售最後1天，不少民眾前來採購蛋黃酥，代購業者則緊迫盯人，開出1盒15顆900元至1200元不等的價格，有民眾立即撥電話給家人詢問，確定後立即由代購業者帶到巷內，一手交錢一手交貨。

▲蛋黃酥名店前每天仍是大排長龍，甚至有長達上百公尺的「板凳部隊」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.08）

有民眾說，家人愛吃蛋黃酥，但現場排隊沒有10小時以上根本買不到，只好轉向代購業者購買，儘管代購價不斷狂飆，仍忍痛掏錢購買；早上7時到場排隊的一名消費者說，因為小孩愛吃，他就來排，沒想到已經排出長長的人龍，他認為因應防疫取消現場販售很好，可降低疫情散布風險。