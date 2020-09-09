影／「蓋」藝術！用寶特瓶蓋打造馬賽克創作牆

「蓋」藝術！收集廢棄寶特瓶蓋美化家園，彰化縣田中鎮中潭里長葉淑玲帶領社區志工打造不一樣的「八堡圳廊道」，希望能夠喚起大家對自然生態重視，使用寶特瓶蓋再生新的藝術，並且拼出民眾對塑膠垃圾的危機感。

▲田中鎮中潭里長葉淑玲帶領社區志工打造不一樣的「八堡圳廊道」。（圖／記者陳雅芳攝）

田中鎮八堡二圳兩岸遍植小葉欖仁，「綠色隧道」號稱田中十景，前來散步者絡繹不絕，當地中潭里長葉淑玲，希望讓散步者獲得另一種樂趣，揪里民用寶特瓶蓋打造「馬賽克創作牆」，目前已用逾1萬多個瓶蓋，創造網美景點。

這個田中最新的網美景點真的是無心插柳柳成蔭，原來葉淑玲經常辦活動，活動免不了請里民喝飲料，瓶蓋和保特瓶越積越多，便有人提議「利用瓶蓋做馬賽克創作」，此提議獲得里民認同，創作開始動手，結果一做下去，欲罷不能，現在還要到鎮公所清潔隊「搜羅」瓶蓋。

中潭里員集路3段125巷的文興高中北側圍牆，畫有10多幅仿名畫和自創古典畫、宗教畫，出自里長葉淑玲的音樂班學生邱雅涵、謝宏隆、張香玲等人之手。八堡一圳的堤岸鐵牆和石牆，用寶特瓶蓋子鑲拼美麗圖案，來自葉淑玲及里長腦力激盪的巧思。

葉淑玲帶著她的音樂教室學生綠美化中潭里八堡圳，回饋長年接納她女兒的厝邊頭尾，兩年前葉淑玲當選里長，結合庄頭廟宇和地方士紳維護環境，關懷里內獨老和弱勢里民。葉淑玲說，目前共有30多名志工加入，每天利用早、晚拼貼，「大家已經做出興趣」，越做越好玩。

▲社區志工先打造「彩虹花道」跟綠色隧道相映成趣。（圖／記者陳雅芳攝）

她說，她們並非胡亂拼貼，而是由國小美術老師邱雅涵指導，分成多個主題，因為當地主要景觀是小葉欖仁綠色隧道，她們先打造「彩虹花道」跟綠色隧道相映成趣，接著又考慮到這裡是八堡二圳，有水的意象，就要有魚，而在圳渠的上游又有火車經過，她們則用瓶蓋打造「火車車窗」的意象。

葉淑玲表示，這項拼貼工藝已經成為里內老人家打發時間的方法，她們的創作不會中斷，希望能讓創作無限量的擴大，讓蓋瓶廢棄物「華麗轉身」。