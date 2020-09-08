影／我愛我的老樣子　長輩體驗穿搭外拍的樂趣

王惠美前往埔鹽鄉廍子社區-施家古厝與長輩一起進行「我愛我的老樣子」穿搭外拍時尚秀，選定時下流行的工裝及outdoor風格，讓長輩注意自己的衣著與外貌，藉此維持大腦活化，也翻轉社會大眾對於長輩的刻板印象，同時提升長輩自信心與跨世代的社會互動。
中州科技大學時尚造型與視訊傳播學系老師及學生，為廍子社區長者設計代間穿搭課程，青年學子和長輩一起組成跨齡設計團隊，融合長輩日常衣服與時下潮流的元素，今天在施家古厝，以服裝穿搭、表情姿態展示及外景接拍驗收8周上課成果，另請熱心公益的QUEEN SHOP全數贊助120名長輩的服飾及配件，展現活力、自信與美麗。
王惠美說，老年化社會是不可避免的，過去社區關懷據點從150餘個成長到現在有268個，目標是每一村里都要有一個社區關懷據點就近照顧長輩；她感謝QUEEN SHOP董事長贊助價值大約17萬元的120套衣物，選定時下流行的工裝及outdoor風格，秀出長者的自信。
廍子社區今(109)年縣府與弘道老人福利基金會首次辦理代間穿搭課程，由中州科技大學時尚造型與視訊傳播學系老師及學生進到社區，將青年與長輩一起組成跨齡設計團隊，將長輩的日常衣服與時下潮流的元素融合，進行八週的課程來進行服裝穿搭、表情姿態展示及外景接拍，也邀請長年熱心公益的QUEEN SHOP全數贊助了120位長輩的服飾及配件，幫長輩進行當日穿搭的設計，在平常生活展現活力、自信與美麗。