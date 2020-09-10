同業直播主臉書開砲　嗆連千毅「專做阿嘶芭樂事」

盧姓直播主9月5日下午在臉書發文砲轟連千毅，「連千毅你再繼續黑龍轉桌沒關係」，聲稱廠商從頭到尾都被威脅，「出來做公益我很認同，但私底下要欺負古意人，很抱歉，08西瓜看不過去」；更毫無顧忌地說，「連千毅做人剛剛好就好」，指名道姓說他檯面上很會講，檯面下專做「阿嘶芭樂」事。
陳仁正表示，岡山分局執行科技偵防5日下午在網路巡邏發現，立刻與盧姓直播主取得連繫，盧男雖然當天在東部，但隨即被要求將文下架，隔天回到高雄，還被請到派出所說明，盧男表示，不認識連千毅，只是看不慣他的作風，為被拗廠商出聲，才會在臉書PO文表達不滿，經警方告誡後，願將PO文下架。
陳仁正也指出，該轄區壽天派出所已調整路口監視器加強防制，並由偵查隊督同各單位持續巡簽該直播處所，強力防制，以有效避免滋生後續事端，另再持續重複進行約制盧民，以加強約制強度效力。
另外，29歲李姓男子開車行經高雄市左營區華夏路，疑似為了撿打火機，導致汽車失控，撞進直播主連千毅原精品店據點，所幸無人受傷，不過，左營分局接獲李男報案後，得知是連千毅原精品店據點，迅速派員到場處理，李男沒有酒駕，也未受傷，由於連千毅近期不斷透過直播預告復出，突來的車禍，引發警方高度關注，並澄清與連千毅無關。