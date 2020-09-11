影／住戶抗議和美鎮和厝路道路拓寬工程　違法徵收民地

和美鎮和厝路一段田尾排水至四股圳道路拓寬工程引發遭徵收民地住戶不滿，今（11）日到和美鎮公所前抗議，質疑縣長王惠美「放任民代佔公地、違法徵地毀民家」，表達反對徵收訴求，彰化縣政府工務處說，全案經和美鎮公所委請顧問公司測量確認並無問題。





▲自救會質疑C256、C257、C258等3支都市計畫中心樁位移，要求彰化縣政府進行複測。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.11）